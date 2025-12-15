Merz upozorava: Godinama ćemo biti ozbiljno oštećeni

Merz zagovara plan za spašavanje koji koristi zamrznutu imovinu ruskih središnjih banaka u Europi - većinom u Belgiji. Veliki strah u Bruxellesu je da će Moskva i Washington iskoristiti podjele između 27 zemalja članica kako bi spriječili sporazum o spašavanju Ukrajine na Europskom vijeću u četvrtak.

'Nemojmo se zavaravati. Ako u tome ne uspijemo, sposobnost djelovanja Europske unije bit će ozbiljno narušena godinama, ako ne i dulje', rekao je Merz u Berlinu u ponedjeljak, prenosi Politico.