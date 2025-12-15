Merz upozorava: Godinama ćemo biti ozbiljno oštećeni

vapaj kancelara

Njemački kancelar Friedrich Merz upozorio je u ponedjeljak da će Europska unija biti 'ozbiljno oštećena godinama' ako se 27 čelnika bloka ne uspiju dogovoriti o višemilijardnom zajmu Kijevu

Merz zagovara plan za spašavanje koji koristi zamrznutu imovinu ruskih središnjih banaka u Europi - većinom u Belgiji. Veliki strah u Bruxellesu je da će Moskva i Washington iskoristiti podjele između 27 zemalja članica kako bi spriječili sporazum o spašavanju Ukrajine na Europskom vijeću u četvrtak.

'Nemojmo se zavaravati. Ako u tome ne uspijemo, sposobnost djelovanja Europske unije bit će ozbiljno narušena godinama, ako ne i dulje', rekao je Merz u Berlinu u ponedjeljak, prenosi Politico.

'I pokazat ćemo svijetu da u tako ključnom trenutku naše povijesti nismo sposobni stajati zajedno i djelovati kako bismo obranili vlastiti politički poredak'.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

Za to vrijeme su se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa i europski čelnici sastali u Berlinu kako bi razgovarali o planu za okončanje rata u Ukrajini. Pitanje sigurnosnih jamstava za Ukrajinu u središtu je pregovora. Diplomati su rekli da Ukrajina i SAD napreduju u usklađivanju svojih stavova o mirovnim pregovorima, ali bez davanja konkretnih detalja, dok izvori tvrde kako su Amerikanci Ukrajincima poručili da se moraju povući iz Donecka.

Misterizoni nestanak struje

Ranije tijekom dana Zelenski se sastao s predsjednicom Bundestaga, a prema riječima nekoliko ljudi upoznatih sa situacijom, otprilike u isto vrijeme kada je stigao, dogodio se misteriozni nestanak struje. Prekid je potvrdila administracija Bundestaga i trajao je najmanje dva sata, ali kada su upitani o kibernetičkom napadu, IT osoblje nije moglo ponuditi objašnjenje.

