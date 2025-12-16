EU priprema prvu strategiju posvećenu otocima

Posebno je važno istaknuti da je, unatoč ranijim najavama kako bi otočka pitanja mogla biti obuhvaćena širim okvirom strategije za obalne regije, povjerenik Kadis na intervenciju otočnih organizacija, uz snažnu podršku zastupnika Picule, potvrdio da će Europska komisija izraditi zasebnu strategiju fokusiranu isključivo na otoke, , ističe se u priopćenju.

Riječ je o povijesnom iskoraku Unije, a prva strategija posvećena isključivo otocima planira se predstaviti do kraja srpnja 2026. godine, za vrijeme ciparskog predsjedanja Vijećem EU. Time EU konačno jasno potvrđuje odmak od pristupa „one size fits all“ (ista mjera za sve) te najavljuje da će buduće europske politike, kao i financijski instrumenti, biti oblikovani uz uvažavanje specifičnih izazova otočnih zajednica i različitih oblika otočnosti (insularnosti).

Zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula i potpredsjednik Međuskupine SEARICA zadužen za otoke i Ivan Matić, potpredsjednik Europske federacije malih otoka (ESIN), sastali su se u utorak s povjerenikom Europske komisije za ribarstvo i oceane Costasom Kadisom u okviru pripreme prve Europske strategije za otoke, priopćio je ured zastupnika.

Na sastanku je, na poziv zastupnika Picule, sudjelovao i Ivan Matić, koji je povjereniku Kadisu predstavio novu metodologiju razvojnih pokazatelja za otoke pod nazivom „Habitability“ (Habitabilnost). Nakon desetljeća provedbe kohezijske politike, brojni otoci i dalje razvojno zaostaju za usporedivim kopnenim područjima, dijelom i zbog činjenice da se otočke politike i raspodjela sredstava temelje na nedostatnim i nepreciznim podacima.

Habitability, koji se razvija u okviru finskog Sveučilišta Åbo Akademi uz podršku Ureda zastupnika Picule, nudi novi, precizniji pristup razumijevanju otočke stvarnosti. Metodologija uključuje, među ostalim, izračun prosječnog dnevnog pritiska na otočnu infrastrukturu, uzimajući u obzir turiste, dnevne posjetitelje, vikendaše i druge povremene stanovnike, kao i preračunanu udaljenost otoka u vremenu, koja uvažava sezonalnost linija, kašnjenja, učestalost otkazivanja plovidbe zbog vremenskih uvjeta i tehničkih kvarova. Riječ je o podacima koji znatno realnije opisuju otočnost i stvarne životne uvjete na otocima, što je ključno za učinkovite politike i pravednu raspodjelu javnih sredstava.

Otočko pitanje

Matić je istaknuo da „vrijeme potrebno trajektu da dođe od otoka do kopna nije vrijeme koje je otočanima u bilo kojem trenutku potrebno da dođu do usluga na kopnu. Ako na otoku nema zubara, a zaboli vas zub 5 minuta nakon što je trajekt otplovio, stvarno vrijeme potrebno za doći do zdravstvene usluge je bitno dulje od trajanja plovidbe. Konačno imamo način kako to numerički iskazati kroz usporediv pokazatelj koristan donositeljima odluka“.

Povjerenik Kadis zahvalio je zastupniku Piculi na dugogodišnjoj predanosti „otočkom pitanju“ te istaknuo kako pouzdani i standardizirani podaci moraju biti jedan od stupova nove Europske strategije za otoke. U tom je kontekstu podržao i prijedlog zastupnika da se početkom sljedeće godine organizira konferencija posvećena data-based policies, s posebnim naglaskom upravo na otočne zajednice.

Zastupnik Picula je za kraj zaključio da je „iznimno važno da se u izradu otočke politike politike uključi same otočane jer boljih stručnjaka o otočkom životu od otočana nema.“, te da mu je posebno drago da DG MARE vodi upravo Cipranin kojem ne treba dodatno objašnjavati što znači živjeti na otoku.

Tonino Picula jedan je od osnivača međuskupine SEARICA (Skupina za mora, rijeke, otoke i priobalna područja) te njezin aktualni potpredsjednik zadužen za otoke. Otočku politiku, koja ranije nije postojala kao zasebno područje na razini EU, zagovara još od 2013. godine. U tom je razdoblju, među ostalim, osigurao sredstva za funkcioniranje tzv. „otočkog tajništva“ u okviru Inicijative čiste energije za EU otoke, izborio izravno spominjanje otoka u Europskom zelenom planu te kontinuirano podsjećao na članak 174. Ugovora o funkcioniranju EU koji jamči poseban tretman geografski zakinutih područja poput otoka, podsjeća ured zastupnika.