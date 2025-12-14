Zelenski i Witkoff sjeli za stol, Rusi: Ne očekujemo ništa dobro

Zelenski u Berlinu s američkim posrednicima želi raspraviti svoje najnovije prijedloge u vezi s mirovnim planom koji zagovara administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa . Nije još uvijek jasno hoće li se i u kojim formatima razgovori između američkih i ukrajinskih predstavnika nastaviti u ponedjeljak, jer, kako je rečeno iz izvora njemačke vlade, sve ovisi o ishodu aktualnih konzultacija.

Neposredno prije Zelenskog u Berlin je stigla i američka delegacija predvođena posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom te Jaredom Kushnerom , zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prema informacijama iz krugova njemačke vlade, Merz se iz razgovora povukao kako bi Njemačka zadržala ulogu domaćina i posrednika, dok je u dvorani ostao njegov vanjskopolitički i sigurnosni savjetnik Günter Sautter, u svojevrsnoj ulozi moderatora, javlja Handelsblatt .

Za ponedjeljak su najavljeni i njemačko-ukrajinski gospodarski razgovori, na kojima bi se trebali pojaviti i Merz i Zelenski , dok je za večer istoga dana njemački kancelar pozvao europske čelnike u svoj ured kako bi ih informirao o tijeku pregovora i razmijenio stajališta.

Zelenski spreman odustati od NATO-a, ali ne i od teritorija

Neposredno uoči berlinskih razgovora postalo je jasno da su stajališta sukobljenih strana i dalje vrlo udaljena. Dok je ukrajinska strana signalizirala spremnost na određene kompromise, iz Moskve nisu stigli nikakvi znakovi popuštanja. Kremlj je poručio da od sastanka u Berlinu ne očekuje 'ništa dobro', piše Tagesschau.

Zelenski je, međutim, u razgovoru s novinarima putem WhatsAppa dao do znanja da Ukrajina više ne inzistira na članstvu u NATO-u kao uvjetu mira. Umjesto toga, spreman je razmotriti sigurnosna jamstva Sjedinjenih Država te europskih i drugih partnera.

'Članstvo u NATO-u uvijek je bila želja Ukrajine jer ono predstavlja stvarnu sigurnosnu garanciju', rekao je Zelenski, dodajući da i bilateralna sigurnosna jamstva mogu poslužiti kao način da se spriječi nova ruska invazija.

Takav zaokret predstavlja značajnu promjenu ukrajinske politike, s obzirom na to da je Kijev godinama zagovarao članstvo u NATO-u i to čak ugradio u svoj ustav. Rusija je, s druge strane, od početka rata inzistirala na tome da se Ukrajini trajno zatvore vrata tog vojnog saveza.

Povlačenje iz Donbasa 'ne dolazi u obzir'

Jedan ruski zahtjev Zelenski, međutim, kategorički odbacuje: povlačenje ukrajinskih snaga iz dijelova regija Donjeck i Luhansk koje ruska vojska nikada nije uspjela osvojiti. Ukrajinski predsjednik smatra da bi prekid vatre duž trenutačne linije bojišnice bio 'pošten', dok zahtjev Moskve da se Ukrajina povuče s vlastitog teritorija naziva neprihvatljivim.

'Najpravednija moguća opcija jest da se stane tamo gdje smo sada', rekao je Zelenski. 'Riječ je o prekidu vatre: strane ostaju na svojim položajima, a zatim pokušavaju sve otvorene probleme riješiti diplomatskim putem.'

Dodao je i da je svjestan kako Rusija na takav prijedlog ne gleda blagonaklono te da očekuje potporu Sjedinjenih Država u tom pitanju. 'Volio bih da Amerikanci stanu iza nas', poručio je.

Pritisak iz Washingtona i zabrinutost Europe

Američki predsjednik Donald Trump posljednjih je tjedana pojačao pritisak na Kijev da pristane na mirovni sporazum, otvoreno ističući da je Ukrajina, unatoč zapadnoj pomoći, vojno u nepovoljnijem položaju u odnosu na Rusiju. Europski saveznici pritom sve glasnije kritiziraju Trumpovu administraciju, optužujući je da svojim prijedlozima previše izlazi ususret Moskvi i time slabi ukrajinsku poziciju.

U Berlinu se zasad vode razgovori na razini vanjskopolitičkih savjetnika Ukrajine, SAD-a i europskih zemalja, uz sudjelovanje samog Zelenskog. Za sljedeći dan najavljeni su susreti na najvišoj političkoj razini, no njihov točan format još nije poznat. Ruski službeni predstavnici u tim razgovorima ne sudjeluju.

Ukrajina i nekoliko europskih država traže izmjene Trumpova „mirovnog plana“, za koji tvrde da u velikoj mjeri preuzima ruske zahtjeve. O čemu se točno pregovara u Berlinu zasad se ne iznosi javno, no jasno je da se radi o jednim od najvažnijih diplomatskih razgovora od početka rata.