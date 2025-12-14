Završio prvi dan pregovora: Zelenski i Witkoff razgovarali više od pet sati

Razgovori u Berlinu o prijedlozima za okončanje rata u Ukrajini između Volodimira Zelenskog i američkih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera završeni u nedjelju navečer nakon što su trajali više od pet sati i nastavit će se u ponedjeljak, priopćio je Kijev

"Dogovorili su se da će nastaviti sutra", rekao je novinarima savjetnik ukrajinskog predsjednika Dmitro Litvin. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski susreo se s američkim izaslanstvom u Uredu kancelara u Berlinu u nedjelju kako bi razgovarao o prijedlozima za okončanje rata u Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz poželio je dobrodošlicu prisutnima, no nije ostao u prostoriji tijekom razgovora, rekli su vladini izvori agenciji dpa. Merzov savjetnik za vanjsku i sigurnosnu politiku, Günter Sautter, bio je moderator.

Merz se sastao s američkim izaslanstvom, predvođenim Steveom Witkoffom i zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom, u nedjelju popodne u Uredu kancelara. Zelenski je stigao nešto kasnije, a Merz ga je srdačno dočekao i zagrlio. Još uvijek nije javno poznato koji su konkretni prijedlozi trenutačno na stolu.

Pregovori u Berlinu Izvor: EPA / Autor: Guido Bergmann / German government press office HANDOUT



Pregovori u Berlinu Izvor: EPA / Autor: Guido Bergmann / German government press office HANDOUT