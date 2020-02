'Nema suverenističkije stranke od HDZ-a. Nikada nećemo dopustiti reviziju ugovora između Hrvatske i Vatikana'

Predsjednik HDZ-a i ponovni kandidat za tu funkciju Andrej Plenković u subotu je zajedno s svojim timom u Zagrebu predstavio svoj program "Odvažno za Hrvatsku" poručivši kako nema suverenističkije stranke od HDZ-a koji je u zadnjih 30 godina ostvario sve temeljne ciljeve svog programa

"To poštujemo, to je demokracija i to su novi standardi u hrvatskim političkim strankama", naglasio je Plenković.

Svoj program za stranačke izbore kratko su predstavili i kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a Tomo Medved te kanididati za potpredsjednike stranke - Ivan Anušić, Branko Bačić, Zdravka Bušić te Oleg Butković.

Plenković je naglasio da je program njegova tima - za budućnost i temelji se na vrjednostama na kojima počiva hrvatska država, i na kojima se temelji sve ono što je HDZ - kao najsnažnija i povijesno najvažnija stranka hrvatskog naroda, ostvarila u zadnjih 30 godina.

Program se sastoji od četiri stupa - domoljublje i promicanje nacionalnih interesa, obiteljske vrijednosti i demografska revitalizacija, pravedna i učinkovita država, te uspješna i razvijena Hrvatska, dodao je.

Plenković je podsjetio na povijesnu važnost prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, utemeljitelja stranke, i važnost hrvatskih branitelja, poručivši da je njihova politička platforma i program za unutarstranačke izbore - pozicioniranje HDZ-a na državotvornosti, domoljublju, demokršćanstvu, narodnjaštvu i univerzalnim humanističkim vrijednostima.