'Zagreb je umalo postao glavna selendra Hrvatske, ali Plenković ne mora brinuti - Bandićevi zastupnici su žetončići od papira'

Zagrebački HDZ srušio je u ponedjeljak izmjene Generalnog urbanističkog plana (GUP) koje je predlagao gradonačelnik Milan Bandić, zbog čega se odmah počelo špekulirati da bi on mogao uzvratiti HDZ-u rušeći vladajuću koaliciju na državnoj razini, koju održavaju njegovi 'žetončići'. O mogućnosti da se sukob iz zagrebačke Gradske skupštine preseli u Hrvatski sabor i o stabilnosti vladajuće koalicije pitali smo politologa i komentatora tportala Boška Piculu

Picula drži i da je u cijeloj situaciji jedina dobra stvar odbijanje predloženih izmjena GUP-a 'jer bi u suprotnom Zagreb doista postao glavna selendra Hrvatske'.

'Što se tiče Milana Bandića, ne smatram da je precijenjen: u proteklih dvadesetak godina on je pokazao da je, barem što se tiče socijalne i političke inteligencije, iznimno nadaren čovjek: u političkoj kulturi koja vlada u Zagrebu i cijeloj Hrvatskoj on je izvukao svoj maksimum. Na čelu je daleko najbogatijeg grada u državi, pa i u ovom dijelu Europe, ali vrlo je svjestan činjenice da njegova moć izvire upravo iz moći samog Zagreba. Dobro je procijenio svoje političke limite, svi znamo kako su završavali njegovi izleti na nacionalnu platformu', kaže sugovornik tportala.

No sluti li se Bandićev politički kraj i u Zagrebu? Picula još uvijek nije potpuno siguran u to:

'Na nekoliko prethodnih izbora, jednako kao i na predstojećim parlamentarnim i lokalnim, glasalo se i glasat će se 'protiv', dakle građanima je bilo bitno da njima neprihvatljiva opcija dobije što manje glasova. Dugoročno to nije dobra situacija: jedno je pobijediti na samim izborima, a drugo pobijediti kada si na vlasti, odnosno zadržati se na toj poziciji. Treba imati kvalitetne kadrove, dobru organizaciju i suvisle programe, no čini mi se da oporba u Hrvatskoj - od nacionalne do lokalne razine - još uvijek to ne shvaća', zaključuje Picula.