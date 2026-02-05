Nema predaha: U Dalmaciji oglašen alarm zbog olujnog juga, nastavlja se oblačno i kišno vrijeme

U razmjerno topli i većinom promjenjivo oblačni petak kiša češća na vjetrovitijem Jadranu i uz njega, lokalno i obilnija. Sjevernije i magla, osobito ujutro.
U petak na istoku Hrvatske umjereno do pretežno oblačno, prijepodne s maglom a lokalno na jugu i zapadu može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, a temperatura zraka ujutro najniža oko 2 °C, danju najviša od 9 do 13 °C.
I u središnjoj Hrvatskoj mjestimice slaba kiša, osobito na oblačnom jugu. Na sjeveru barem kraća sunčana razdoblja. Ujutro će mjestimice biti magle. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 4 °C, a najviša dnevna većinom malo viša nego u četvrtak - između 6 i 10 °C.
Na zapadu oblačno s kišom koja lokalno može biti obilnija. U najvišem gorju susnježica, a u kotlinama magla. Pritom na moru razmjerno vjetrovito - jak vjetar mijenjat će smjer s juga, duž obale ujutro i bure na kasniji sjeverozapadni. Temperatura zraka bit će podjednaka kao u četvrtak - u Gorskoj Hrvatskoj najviša oko 6 °C, a na sjevernom Jadranu oko 11 °C.
U Dalmaciji nakon kratkog predaha od južine opet vjetrovito. Zbog jakog juga, na otocima moguće i olujnog, more će biti sve valovitije. Prevladavat će oblačno, na jugu sa sunčanim razdobljima, ali i mogućnosti za lokalno jake pljuskove. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 11 °C, u unutrašnjosti od 3 do 6 °C, a najviša dnevna između 11 i 15 °C.
Često jako jugo mnogima će kvariti raspoloženje i na krajnjem jugu Lijepe Naše. Uz promjenjivu naoblaku povremeno će padati kiša, lokalno i u obliku obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom. Temperatura zraka ujutro najniža od 6 do 11 °C, a danju najviša oko 14 °C.
Promjenjivi dani
Idućih dana na kopnu umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom osobito još u subotu, zatim sve rjeđom. Najviše sunčanih razdoblja u nedjelju, nakon jutarnje magle. Vjetar slab, u ponedjeljak umjeren sjeveroistočni i istočni. Danju malo toplije.
Na Jadranu će povremeno padati kiša, najviše u subotu, u Dalmaciji i u ponedjeljak. Bit će promjenjivo, pa i pretežno oblačno s najviše sunčanih razdoblja u nedjelju. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugo, u ponedjeljak bura, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.