Nema predaha: U Dalmaciji oglašen alarm zbog olujnog juga, nastavlja se oblačno i kišno vrijeme

U petak na istoku Hrvatske umjereno do pretežno oblačno, prijepodne s maglom a lokalno na jugu i zapadu može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, a temperatura zraka ujutro najniža oko 2 °C, danju najviša od 9 do 13 °C.

I u središnjoj Hrvatskoj mjestimice slaba kiša, osobito na oblačnom jugu. Na sjeveru barem kraća sunčana razdoblja. Ujutro će mjestimice biti magle. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 4 °C, a najviša dnevna većinom malo viša nego u četvrtak - između 6 i 10 °C.

Na zapadu oblačno s kišom koja lokalno može biti obilnija. U najvišem gorju susnježica, a u kotlinama magla. Pritom na moru razmjerno vjetrovito - jak vjetar mijenjat će smjer s juga, duž obale ujutro i bure na kasniji sjeverozapadni. Temperatura zraka bit će podjednaka kao u četvrtak - u Gorskoj Hrvatskoj najviša oko 6 °C, a na sjevernom Jadranu oko 11 °C.