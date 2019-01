'Nema odgode, Velika Britanija napustit će Europsku uniju 29. ožujka'

Britanska vlada ne želi odgoditi izlazak Velike Britanije iz Europske unije, rekao je u utorak ministar za Brexit Martin Callanan, po dolasku na ministarski sastanak u Bruxellesu. 'Vrlo smo jasni: vladina politika je da ne može doći do odgode primjene članka 50' (Sporazuma EU-a), rekao je Callanan, upitan o toj mogućnosti o kojoj u utorak piše list Daily Telegraph, javlja agencija France Presse.

Taj list objavio je da britanski i europski zastupnici raspravljaju o mogućnosti odgode službenog roka za izlazak Velike Britanije iz Europske unije, strahujući da sporazum o Brexitu neće biti potvrđen do 29. ožujka.

Te novine pozvale su se na tri neimenovana izvora iz EU-a koji tvrde kako britanski dužnosnici 'ispituju teren' oko ideje odgode primjene članka 50. o napuštanju saveza.

'Napustit ćemo EU 29. ožujka ove godine jer to kaže članak 50, jer je za to glasao parlament, i to je ono što sada kaže britansko nacionalno zakonodavstvo', naglasio je Callanan.