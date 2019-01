Samo 18 posto Britanaca smatra da je sporazum o Brexitu dobar

Rekordno malih 18 posto britanskih građana smatra da je sporazum o Brexitu koji je postigla premijerka Theresa May dobar, pokazalo je ispitivanje ORB-a, čiji su rezultati objavljeni u ponedjeljak.

Britanska premijerka Theresa May nastoji uvjeriti britanske zastupnike da ovaj mjesec prihvate sporazum o Brexitu koji je dogovorila s EU-om, no to je daleko od izvjesnog.



Parlament će raspravu o tome nastaviti u srijedu.

Sporazum kritiziraju i pristaše Brexita koji se boje neke vrste trajne prilagodbe EU-u i eurofili koji se još nadaju povratku na staro.

Prvo glasovanje predviđeno za 11. prosinca May je u posljednji trenutak odgodila kako bi spriječila poraz koji joj je prijetio.



Ne bude li dogovora do 29. ožujka za kada je predviđen Brexit, Velika Britanija će na nereguliran način završiti razdoblje članstva u EU-u koje je trajalo više od 40 godina, što zabrinjava poslovne krugove.



Pokušavajući pridobiti zastupnike Theresa May je rekla da bi parlament mogao imati veću ulogu u budućim pregovorima o budućim trgovinskim vezama Londona i EU-a.



Usto je rekla da će nastaviti suradnju s Bruxellesom ne bi li dobila jamstva koja bi razuvjerila britanske zastupnike, pošto je tijekom božićnih praznika razgovarala s europskim čelnicima.

No to bi joj moglo biti iznimno teško jer joj je ugled ozbiljno načet prošlog mjeseca kada je njezina stranka organizirala glasovanje o povjerenju koje je jedva preživjela, ali joj ga je uskratila trećina konzervativnih zastupnika.