Krvava večer u Odesi: Ruski napad odnio četiri života

Najmanje četiri osobe poginule su, a sedam ih je ozlijeđeno u ruskom raketnom napadu na Odesu na jugu Ukrajine. Balističke rakete pogodile su civilnu infrastrukturu, izazvale požare na benzinskoj postaji i minibusu te dodatno pojačale pritisak na ukrajinsku protuzračnu obranu, koja se suočava s ozbiljnim manjkom projektila Patriot
Prema riječima guvernera Odeske oblasti Oleha Kipera, ruski napad izveden je u večernjim satima 8. srpnja, piše The Kyiv Independent.
'Raketni udar pogodio je civilnu infrastrukturu. Četiri osobe su poginule, a sedam ih je ozlijeđeno', objavio je Kiper.
Šest ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, dok se dvije osobe nalaze u kritičnom stanju. 'Liječnici čine sve kako bi im spasili živote', rekao je guverner.
U napadu su oštećeni zasad neimenovani infrastrukturni objekt i benzinska postaja, a zapalili su se i minibus te spremnik za gorivo. Vatrogasci su ugasili požare, dok hitne službe nastavljaju rad na mjestu napada.
Odesa, najveća ukrajinska luka na Crnom moru, posljednjih je mjeseci jedna od najčešćih meta ruskih raketnih i bespilotnih napada.
Ukrajinske vlasti upozoravaju da Rusija sve češće koristi koordinirane salve balističkih i hipersoničnih projektila kako bi nanijela što veću štetu gradovima i kritičnoj infrastrukturi. Takve projektile iznimno je teško presresti, a jedini sustav koji se dosad pokazao učinkovitim protiv ruskih balističkih raketa jest američki Patriot. Međutim, Ukrajina se suočava s ozbiljnim manjkom presretača za taj sustav.
Samo nekoliko sati prije napada na Odesu američki predsjednik Donald Trump izjavio je na summitu NATO-a u Ankari da će Ukrajini dati licencu za proizvodnju vlastitih projektila Patriot.
'Dat ćemo vam licencu za proizvodnju Patriota. Tako više nećete moći reći da vam ih ne dajemo dovoljno', rekao je Trump.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski već dulje vrijeme traži od Washingtona takvu dozvolu, no zasad nije poznato kada bi Ukrajina mogla započeti vlastitu proizvodnju projektila za sustav Patriot.