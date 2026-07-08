Krvava večer u Odesi: Ruski napad odnio četiri života

Prema riječima guvernera Odeske oblasti Oleha Kipera, ruski napad izveden je u večernjim satima 8. srpnja, piše The Kyiv Independent.

'Raketni udar pogodio je civilnu infrastrukturu. Četiri osobe su poginule, a sedam ih je ozlijeđeno', objavio je Kiper.

Šest ozlijeđenih prevezeno je u bolnicu, dok se dvije osobe nalaze u kritičnom stanju. 'Liječnici čine sve kako bi im spasili živote', rekao je guverner.

U napadu su oštećeni zasad neimenovani infrastrukturni objekt i benzinska postaja, a zapalili su se i minibus te spremnik za gorivo. Vatrogasci su ugasili požare, dok hitne službe nastavljaju rad na mjestu napada.