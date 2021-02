Nekad su bili veliki politički suparnici, a evo što je Zlatko Canjuga danas rekao o Milanu Bandiću

Jedan iz HDZ-a, drugi iz SDP-a. Njihove političke borbe u Zagrebačkoj gradskoj skupštini u drugoj polovoci 90-ih bile su legendarne.

Iako su svojedobno bili politički suparnici, Zlatko Canjuga je za Milana Bandića kazao kako je bio neupitna veličina.

''Bili smo veliki suparnici u Skupštini Grada Zagreba i kao što vidite, nikada poslije HDZ nije uspjela pobijediti u Zagrebu, što svjedoči o snazi i veličini Milana Bandića'', kazao je Zlatko Canjuga za Novu TV.

Njihove su svađe u Skupštini bile legendarne. ''Sjećam se toga razdoblja. Završilo je tako da je gospodin Bandić 2000. godine pobijedio. To vrijeme me zaista podsjeća da je to bila jedna iskrena politička arena u kojoj smo se nadmetali, ali nikada nismo bili ti koji ne znaju sjesti i razgovarati'', kazao je Zlatko Canjuga. Kazao je kako je Bandić bio osoba s kojom je bio politički suparnik, ali da se ipak s njim moglo razgovarati i dogovoriti.