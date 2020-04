U Dalmaciji će biti pretežno, a drugdje djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice uz malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren, na kopnu jugozapadni i južni, još prijepodne u sjevernim područjima sjeveroistočni, a na Jadranu jugo i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 17 do 21 °C, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

Gorski kotar i Lika

Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a poslijepodne i navečer lokalno može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Puhat će umjeren i mjestimice jak jugozapadni vjetar. Najviša temperatura bit će između 19 i 22 °C.

Istra

Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a u drugom dijelu dana moguća je slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. More će biti malo valovito, ponegdje moguće i do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 20 do 22 °C.

Sjeverni Jadran

Pretežno sunčano, tek ponegdje uz prolaznu umjerenu naoblaku. Puhat će uglavnom umjereno jugo i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će između 19 i 22 °C.