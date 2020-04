U unutrašnjosti će u subotu biti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a poslijepodne i navečer lokalno može pasti malo kiše ili poneki pljusak, osobito u gorju. Na Jadranu će i dalje biti pretežno sunčano, javlja Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

Na kopnu će puhati većinom umjeren jugozapadni vjetar, u gorju mjestimice i jak, a poslijepodne će u sjevernim područjima okrenuti na sjeverozapadni i sjeverni. Na Jadranu će puhati uglavnom umjereno jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti bit će od 4 do 9, na Jadranu od 9 do 13, a najviša dnevna bit će između 19 i 24 °C, na istoku i malo viša, javlja DHMZ .

U istočnoj i središnjoj Hrvatskoj očekuje se sunčano vrijeme, popodne uz malu i navečer umjerenu naoblaku. U istočnoj Hrvatskoj vjetar će biti slab do umjeren južni, a u središnoj slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša temperatura kretat će se od 21 do 23 °C u istočnoj Hrvatskoj te od 21 do 24 °C u središnjoj.

U Gorskom kotaru i Lici bit će sunčano, prema večeri uz malu i umjerenu naoblaku. Ujutro je lokalno moguć slab mraz, ponajprije u Lici. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u Gorskom kotaru mjestimice s jakim udarima. Najviša temperatura zraka kretat će se od 18 do 22 °C.

Istra će biti pretežno sunčana, a poslijepodne je ponegdje moguća mala do umjerena naoblaka. Puhat će slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak, a krajem dana i jugo i istočnjak. More će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 20 do 23 °C.