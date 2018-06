Plenković i Grabar Kitarović 'tukli' se govorima na skupu Hrvatske udruge poslodavaca

Premijer Andrej Plenković u utorak je na Danu poduzetnika istaknuo da hrvatsko gospodarstvo raste na zdravim temeljima, a glavni su pravci gospodarskog djelovanja Vlade smanjenje poreznih i neporeznih opterećenja, dok je predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ustvrdila da su pred Hrvatskom neslućene prilike, ali da njihovom iskorištavanju na putu stoji 'nesustavnost i politička nezrelost'

Predsjednica HUP-a Gordana Deranja uvodno je opisala Hrvatsku kao zemlju koja je, zahvaljujući odlučnoj provedbi reformi, visoko na svim relevantnim ljestvicama kao što su 'Doing Business' i međunarodnim ljestvicama konkurentnosti, u kojoj je razvijenost na 78 posto prosjeka EU-a, javni sektor je reformiran i stvorene su pretpostavke za snažan razvoj. Hrvatska je atraktivna za IT i druge indusrije, izrazito izvozno orijentirana, zaustavljeno je iseljavanje, a iseljenici se vraćaju.

Hrvatska može i zaslužuje bolje, ali za to su potrebne odlučne reforme, konsenzus o razvojnim ciljevima i politička spremnost i otvorenost na doprinos raznih društvenih aktera, istaknuto je u utorak na HUP-ovu Danu poduzetnika.

'Nažalost, sve to Hrvatska nije danas, a naša stvarnost bitno je drugačija, iako se moglo bolje', rekla je Deranja. 'Da je bilo više mudrosti i hrabrosti, ovako je moglo biti 2018. godine', rekla je Deranja, dodavši kako je Hrvatska imala znatno bolje startne pozicije za tranziciju od drugih zemalja.

Plenković: Rast na zdravim temeljima

Premijer Andrej Plenković ocijenio je da hrvatsko gospodarstvo raste na zdravim temeljima te da su glavni pravci gospodarskog djelovanja Vlade smanjenje poreznih i neporeznih opterećenja i smanjivanje administrativnih prepreka za poslovanje.

Komentirajući istup Gordane Deranje, ocijenio je da Hrvatska zbog rata nije imala ravnopravnu startnu poziciju s drugim tranzicijskim zemljama.

'Rat nas je koštao 160 posto BDP-a, a za usporedbu, Japan je posljedice tsunamija platio 4 posto BDP-a', rekao je Plenković, no istaknuo i da je današnji rast na zdravim temeljima. Pri tome je podsjetio da je Hrvatska izišla iz procedure prekomjernog manjka, BDP raste, a javni dug se smanjuje, kao i deficit. Sve to će, kako je rekao, olakšati ulazak u eurozonu.

Najavio je i smanjivanje opće stope PDV-a. To je, kako je rekao, dio programa Vlade i to će biti ispunjeno. U pogledu iseljavanja, Plenković je kazao da je pojačan odlazak u inozemstvo očekivan i rezultat je otvorenosti granica za hrvatske radnike nakon ulaska u Europsku uniju. 'To je ključno i tako bi bilo i da smo u EU ušli ranije', rekao je Plenković.

Grabar-Kitarović: Na putu iskorištavanja prilika stoje nesustavnost i politička nezrelost

Predsjednica Grabar-Kitarović ocijenila je da su pred Hrvatskom neslućene prilike, ali da njihovom iskorištavanju na putu stoji 'nesustavnost i politička nezrelost'.

Ustvrdila je da rasprave poput onih HUP-ova Dana poduzetnika ne padaju na plodno tlo. Pozdravila je napore Vlade, ali i ocijenila da oni ne mijenjaju glavne pokazatelje prema kojima Hrvatska ne stoji dobro u odnosu na usporedive zemlje.

To je tako, kako je ocijenila, zbog nesustavnog pristupa problemima, posebno gospodarskim, te politike koja ne prepoznaje konstruktivan doprinos i omalovažava ga.