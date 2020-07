'Ne možemo eliminirati ovaj virus. Zarazit će se puno ljudi, možda svi'

Znamo li mi uopće što radimo i kako se nosimo s epidemijom Covida-19? Zna li znanost danas više nego jučer ili svi skupa još tapkamo u mraku i izluđujemo jedni druge kontradiktornim informacijama ili je možda došlo vrijeme da se pomirimo da se Covida-19 nećemo tako skoro riješiti i da ćemo s njim još dugo živjeti?

"Moja maska štiti vas. Prije mjesec dana bilo je vrlo malo pozitivnih i vjerojatnost da sam ja zaražen je bila mala. Danas smo s nula došli na stotinjak na dan, a ne znamo koliko je stvarno zaraženih. Vjerojatnost da je netko zaražen, a možda i ja, sada je veća", objasnio je Lauc te dodao:

"Ne možemo eliminirati ovaj virus. On je tu i on će ostati. Vjerojatno će se jako puno ljudi zaraziti, možda ćemo se svi zaraziti. Bitno je da se to ne dogodi u kratkom vremenskom periodu. Mi sad s maskama pokušavamo usporiti brzinu širenja virusa."

Još do nedavno mnogi su hrvatski stručnjaci, pa i oni iz Stožera, govorili kako maske nisu potrebne.

"Meni je teško braniti taj stav jer sam od veljače savjetovao koristiti masku, to je princip kako se Japan zaštitio. Jedan od argumenata u raspravi je tada bio da masaka u tom trneutku nije bilo pa je politika bila zaštititi zdravstvene radnike. Mislim da je bilo krivo komunicirano u tom trenutku", kaže Lauc.

Komentirao je i serološka istraživanja prema kojima 2,4 posto populacije (oko 100.000 ljudi) u Hrvatskoj ima razvijena antitijela.

"To je podatak iz travnja i on je u skladu s onim što očekujemo. Prema onome što smo vidjeli u drugim zemljama, najizloženije imaju do 8 posto, gradovi poput New Yorka 30 posto. Hrvatska je na vrijeme zaustavila pandemiju i ona je na dva do tri posto. Tih 100.000 je razvilo protutijela, a ne razvijaju ih svi. Sad je to sigurno više, ali moram dati ogradu, ne znam koliko je onih 1000 analiziranih reprezentativno. Ako je uzorak malo krivo uzet to je velika razlika", rekao je Lauc.