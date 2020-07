Markotić komentirala maske, svadbe i zajedničko širenje korone i gripe

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", izjavila je u središnjem Dnevniku HRT-a da sadašnji brojevi u vezi s epidemijom ohrabruju

Istaknula je i kako vjeruje da se ovim mjerama mogu smanjiti brojevi zaraženih do jeseni kako bi se lakše suočili s onim što bi nas tada eventualno moglo očekivati.

Na pitanje hoće li ove mjere ostati i kada bismo došli do jednoznamenkastog broja zaraženih Markotić je rekla da je oprez važan sve dok postoji epidemija koronavirusa.

- Jasno je da okupljanje velikog broja ljudi u zatvorenom prostoru predstavlja dodatno povećani rizik. Mislim da mjere, koje smo propisali, su iznimno bitne kako bismo situaciju držali pod kontrolom.

Smatra da nošenje zaštitnih maski može pomoći u situacijama koje su propisane, naročito u zatvorenim prostorima gdje se okuplja veći broj ljudi. Napominje da maske mogu smanjiti mogućnost širenja aerosola i sigurno reducirati broj oboljelih.

Govoreći o velikom serološkom ispitivanju, Markotić je rekla da se još uvijek ne zna točno koliko se antitijela dugo zadržavaju u pojedinoj osobi.

- Prvi slučajevi su se pojavili u Kini u prosincu 2019., a to znači da se može govoriti tek o osam mjeseci iskustva. Najzanimljivija bi bila ispitivanja iz Kine koja bi pokazala postoji li i koja razina antitijela kod prvih bolesnika. Vrlo je važno da provodimo propisane mjere. Naime, većina nas nije niti očekivala da se ta razina kolektivnog imuniteta može i ostvariti, kazala je Markotić.

Naglasila je da i Ministarstvo zdravstva i HZJZ planiraju veći broj doza cjepiva za gripu i raniji početak sezone cijepljenja.

- Iznimno je važno da nemamo sudar dvaju virusa i da ne bude infekcije jednim i drugim virusom. To bi značajno moglo otežati kliničku sliku i dovesti do puno većeg broja teže oboljelih, pa čak i smrtnih ishoda. Važno je da se najesen što veći broj ljudi cijepi protiv gripe, a posebno rizične skupine kojima to svake godine i preporučamo, dodala je.

Dobrom situacijom smatra 10% hospitaliziranih od ukupnog broja zaraženih.

- Četvero je na respiratoru. Znači da većina zaraženih ima blaži klinički oblik. No treba tu biti jako oprezan i ne zanositi se. Još uvijek se mogu očekivati kod određenog broja ljudi stanovita pogoršanja, izjavila je Markotić.