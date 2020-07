Lauc: Ako nekom kažete 'glupane stavi masku', to više nije uvreda nego znanstvena činjenica

Znastvenik Gordan Lauc komentirao je na Facebooku istraživanje objavljeno u časopisu 'Proceedings of the National Academy of Sciences'

'Ovo možda nije u potpunosti politički korektno, no istinito je. Ako se u situaciji globalne pandemije ne pridržavate mjera društvenog udaljavanja, to naprosto znači da ste glupi. Barem je to pokazalo veliko istraživanje koje je provedeno u Americi i upravo je objavljeno u vrlo uglednom časopisu "Proceedings of the National Academy of Sciences".