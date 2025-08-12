O UKRAJINI

Napokon objavljena točna lokacija sastanka Trumpa i Putina

I.Ba./Hina

12.08.2025 u 20:23

Vladimir Putin i Donald Trump
Vladimir Putin i Donald Trump Izvor: EPA / Autor: MICHAEL KLIMENTYEV / SPUTNIK / K
Sastanak u petak između američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina održat će se u Anchorageu na Aljasci, objavila je u utorak Bijela kuća

Glasnogovornica Karoline Leavitt rekla je na konferenciji za novinare da će u petak ujutro Trump otputovati u Anchorage. Sastanak će biti 'jedan na jedan', dodala je.

Na pitanje kako će Trump mjeriti uspjeh svog sastanka s Putinom, Leavitt je kazala da će predsjednik razgovarati s medijima nakon samita. Dodala je da će sastanak biti "vježba slušanja" za predsjednika.

Ona je nagovijestila da postoje planovi da Trump u budućnosti posjeti Rusiju. Kremlj i Bijela kuća su ranije najavili da će se Putin i Trump sastati na Aljasci 15. kolovoza. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je samit "osobna pobjeda" za Putina.

„Prije svega, on (Putin) će imati sastanak na američkom tlu, što smatram njegovom osobnom pobjedom“, rekao je Zelenski novinarima, dodajući da će sastanak izvući ruskog predsjednika iz „izolacije“ i odgoditi moguće američke sankcije protiv Moskve.

Leavitt je pojasnila da se Trump nada da će se u nekom trenutku u budućnosti održati trilateralni sastanak sa Zelenskim, ali naglasila da će Trumpu sada boravak s Putinom u istoj prostoriji biti "najbolji pokazatelj kako okončati ovaj rat".

