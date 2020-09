Napeto u Saboru: Zekanović tvrdi da mu je Jandroković uzeo riječ jer je htio govoriti o uhićenjima, on uzvraća: Nisam imao pojma

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odbacio je u četvrtak tvrdnje zastupnika Hrvoja Zekanovića (HS) kako mu je izrekao mjeru udaljenja iz sabornice kako bi ga spriječio da govori o zahtjevu za skidanje imuniteta dvojici zastupnika, od kojih je jedan HDZ-ov

"Nisam imao pojma o čemu želi govoriti, a on tvrdi medijima da sam to učinio kako bih ga spriječio da govori o skidanju imuniteta dvojici zastupnika. Na neistinit način prikazuje što se dogodilo“, odgovorio je Jandroković zastupniku Suverenista Marijanu Pavličeku .

Odobrio sam mu je, no dok sam to radio, on je hodao uokolo i razgovarao, dva-tri puta sam ga pozvao da se vrati, no potpuno me ignorirao, nakon čega sam mu oduzeo mogućnost da obrazloži stanku, uzvratio je predsjednik Sabora Pavličeku u saborskoj raspravi o izmjenama Zakona o koncesiji.

Prije toga, Jandroković je Zekanoviću rekao da gubi pravo na stanku, jer je, dok ga je prozvao, „tamo razgovarao“.

Tako se ponašati nećete, poručio je Jandroković čije su se riječi miješale sa Zekanovićevim koji je iz klupe dovikivao da se traži skidanje imuniteta za dvojicu zastupnika, HDZ-ova Dražena Barišića, inače gradonačelnika Velike Gorice i SDP-ova Vinka Grgića.

Jandroković od njega traži da sjedne, no kako se oglušio izrekao mu je prvo opomenu, pa drugu opomenu i u konačnici udaljenje sa sjednice.