Nakon žestokog fajta u Saboru: 'Piletić je meta SDP-a zbog kaosa u sustavu'

'Rekao bih da smo vidjeli možda još jednu novinu u oporbi. Konkretno što se tiče SDP-a, od devet pitanja osam je išlo jednome ministru , ministru Piletiću. A deveto je bivši HDZ-ovac, sadašnji predsjednik SDP-a, već tradicionalno uputio porazno prema premijeru Plenkoviću. Pokušaj oporbe otprilike se pokazao kao crna kronika. Izgledalo je kao kada uzmete dnevne novine pa imate različite teme - vezano za gospodarski razvoj, inflaciju, Europsku uniju, turističku sezonu - to je ono što se moglo čuti od saborskih zastupnica i zastupnika iz redova vladajuće većine, rekao je Mažar. Potom je dodao kako u novimama ima jedan list koji se zove crna kronika.

Glavna tema, izbor ustavnih sudaca i čelnika Vrhovnog suda, izazvala je žestoke replike : oporba tvrdi da neće pristajati na ucjene, dok premijer optužuje kritičare da iza demokratskog fasada skriva autoritarni pristup. Pitanja lijeve oporbe bila su usmjerena i prema ministru rada Marinu Piletiću o socijalnim naknadama. Vladajući su optužili oporbu za huškanje i raspirivanje napetosti. Gosti urednika i voditelja Otvorenog Damira Smrtića su bili Nikola Mažar (HDZ), Sabina Glasovac (SDP), Sandra Benčić (Možemo!), Ivica Kukavica (DP).

'Petnaest tisuća ljudi je preminulo, ne dočekavši svoje pravo. Nas je zanimalo na koji način ministar Piletić misli zaustaviti taj kaos i kolaps sustava koji je sam prouzročio i gdje se zapravo država igra sa sudbinama onih najranjivijih u društvu. Drugo što nas je zanimalo je što ministarstvo kani napraviti nakon što je Ustavni sud na neki način suspendirao srce zakona o osobnoj asistenciji, gdje su cijelo to vrijeme istruka i korisnici i opozicija prilikom donošenja tog zakona upozoravali upravo na te dijelove zakona koji su protustavni i diskriminatorni i prema osobama s invaliditetom i prema djeci s teškoćama u razvoju', istaknula je Glasovac.

Dodala je kako se zna da je to goruća tema, da je cijelu prošlu godinu više od 100.000 ljudi čekalo na svoje pravo, mnogi od njih i duže od godinu dana, unatoč činjenici što je zakonom propisano da se zapravo ta rješenja moraju izdati u roku od 15, odnosno 30 dana.

'S obzirom na to da se aktualno prijepodne zove tako, upravo zbog toga što se propituju aktualne teme, a da smo u posljednjih mjesec i pol dana imali, doduše, crnu kroniku, ali koja je prouzrokovana neradom ministarstva kojemu je načelu ministar Piletić, mi smo iskoristili priliku i zanimali su nas konkretni odgovori na pitanja, konkretno koliko ljudi još uvijek čeka svoje pravo na inkluzivni dodatak', kazala je Glasovac.

'To je danas bio još jedan neuspjeli pokušaj oporbe, konkretno prema ministru Piletiću. Mislim da je osam zastupnika SDP-a koji su mu se obratili osam puta dobilo ne samo iskrene i činjenično točne odgovore, nego je i hrvatska javnost mogla vidjeti da nije razlika samo u ideologiji, nego je razlika prije svega u činjenicama, u rezultatima, u dokazima i u onome u čemu se razlikujemo mi od oporbe i zašto smo u biti treći put dobili povjerenje hrvatskih građana', pojasnio je Mažar.

Dodala je i kako ih je zanimalo na koji način sada kada je Vlada i ministar, kako je rekla, dobio 'itekakav šamar zbog kojeg je zapravo po nama trebao i otići ili je trebao biti smijenjen'.

'Što kani učiniti da bi ispravio tu diskriminaciju? Mi odgovor ni na jedno od tih pitanja nismo dobili. Da ne govorim isto tako o naknadama. Imali smo najave o povećanju zajamčenih minimalnih naknada, međutim te najave su nezadovoljavajuće i već su prouzročile reakciju u javnosti. Povećanje osnovice je za 5 do 10 eura nije, bez obzira na izračun, što se to onda radi umnožak ne odgovara i ne prati inflaciju odnosno životne troškove korisnika koji, ponavljam, su najugroženiji u društvu. Mi niti na jedno pitanje koje smo danas postavili, a nama kao socijaldemokratima je iznimno važno kako se država ophodi prema najranjivijim članovima društva, nismo dobili konkretan odgovor', rekla je Glasovac.

Benčić: Piletić najslabija karika Vlade, a odgovornost snosi i Plenković

Sandra Benčić kazala je da je mnistar Piletić u ovom trenutku sigurno najslabija karika Vlade.

'To ne znači da ne postoje druge slabe karike. Čitav koncept Plenkovićevog vođenja Vlade je takav da su ministri zapravo irelevantni i da nemaju stvarnu moć stvaranja i kreiranja politika. Tako da i ono što se prepisuje Piletiću zapravo zbog načina upravljanja ovom Vladom možemo prepisati i Andreju Plenkoviću', pojasnila je. Dodala je kako je jedna od ključnih stvari u tom resoru i prvi pokušaj reforme završio katastrofalno.

'To je bilo kada su išli na centralizaciju centara za socijalnu skrb. Sustav se već tu raspao. Nakon toga su imali zakon o osobnoj asistenciji gdje smo im govorili zaista svi i evo naš klub je dao konkretne amandmane upozoravajući na to da su određene odredbe diskriminatorne i neustavne i da će to pasti na Ustavnom sudu. Dali smo amandmane koji bi taj zakon popravili oni su ih odbili, zakon im je pao na Ustavnom sudu', istaknula je Benčić. Navela je i kako je najgora blamaža ministra Piletića, ali i cijele Vlade, uvođenje inkluzivnog dodatka.

'Uveo se inkluzivni dodatak, to bi naravno trebala biti dobra vijest za hrvatske građane, osobe s invaliditetom. Međutim, on se uvodi na način da je krivo dizajniran zakon. Potpuno je bio pogrešno budžetiran, pogriješili su za 100%. Nisu napravili sustav implementacije takvim da ljudi mogu ostvariti pravo na inkluzivni dodatak, nego nam je, kao što je kolegica već i spomenula, 15.000 ljudi umrlo čekajući inkluzivni dodatak, a više od 100.000 ljudi je na čekanju da ga ostvari. To su potpuno nedopustive stvari. Tvrdim da na bilo kojoj razini vlasti, bilo koje vlasti, od lokalne do nacionalne, bilo tko drugi ima takve neuspjehe u provedbi politika, taj više ne bi mogao opstati na vlasti', naglasila je Benčić. Smatra da bi to novinari itekako propitivali.

'A na neki način, danas smo vidjeli Plenkovića da se tim neuspjesima ponosi i da Piletića, koji je potpuno neadekvatan ministar za taj resor, brani, rekla je. Istaknula je i da to nisu sve reforme koje su propale.

'Imamo trenutačno situaciju s uvođenjem tzv. fiskalizacije 2.0. Već u prvim danima implementacije je postalo potpuno jasno da sustav nije adekvatno primijenjen. Firme ne mogu izdavati račune, a pri svemu tome to se radi, mada se nije moralo to implementirati do 2030. Europska regulativa traži od nas i od svih drugih zemalja članica da se to na taj način implementira do 2030. Dobar briselski đak Plenković je to brže bolje išao implementirati u Hrvatskoj, a da ponovno nije sustav pripremio i ponovno, tko će to platiti - platit će hrvatsko gospodarstvo. To su ozbiljni neuspjesi ove Vlade i zato smo ih danas pozvali, kao što je to i naš zadatak, da za te neuspjehe odgovaraju', kazala je Benčić.

Glasovac o Piletiću: Premijer štiti ministra iako je zakon poništio Ustavni sud

Glasovac je pojasnila nakon što su tražili političku odgovornost Piletića, hoće li ići na interpelaciju.

'I to je jedna od opcija, ali zna se kako završavaju zahtjevi za opozivom. Završavaju tako da mi ostanemo u manjini, ali to što smo u manjini ne znači da nismo u pravu. Gotovo svi ministri za koje smo tražili opoziv, a koje premijer žustro branio, na kraju su postali bivši. Ali ono što je činjenica zaista je da bi u svakoj pristojnoj zemlji, samo zbog ovog što je Ustavni sud srušio zakon koji je diskriminatoran i protuustavan, taj ministar tišao. Samo u Hrvatskoj ostaje. Ostaje zbog toga što ima zaštitu premijera Plenkovića', naglasila je Glasovac. Dodala je da država krši zakone koje je sama donijela i da ne rješava zahtjeve o inkluzivnom dodatku u roku od 15 odnosno 30 dana.

'Naravno da se korisnici koji su na čekanju, kojima nije riješen zahtjev u tom roku, a i nasljednici preminulih koji nisu dočeli svoje pravo, tuže državu. Mi danas nismo dobili odgovor na pitanje što će ministar učiniti. Jedino je na kraju, nakon dosta iscrpljujuće rasprave, malo reterirao i rekao da će se ipak razmotriti mogućnost da se obeštete nasljednici preminulih', kazala je Glasovac. Podsjetila je i na jučerašnji istup premijera Plenkovića u medijima.

'Kada ga novinari pitaju upravo za ove tužbe, on se čudi. Ne samo da se čudi, on vrlo beščutno kaže da što tu neki ljudi, stari, nemoćni, ljudi od 90 godina, imaju tražiti inkluzivni dodatak. Kao problem inkluzivnog dodatka i ovog kolapsa kojeg imamo, su pusti ljudi koji se javljaju. A oni igraju po pravilima zakona kojeg je predložila ova Vlada, donijela HDZ-ova većina', istaknula je Glasovac.

Mažar odgovorio Glasovac: SDP nije učinio ništa za socijalno ugrožene dok je bio na vlasti

Na Glasovac je reagirao Mažar.

'Bila bi mi razumljiva ova socijalna situacija SDP-a i koliko im je stalo do socijalno ugroženih ljudi da kada su imali mogućnosti to primijeniti u praksi da su to i napravili. Ako pogledamo samo činjenice i podatke, onda tu staje sva priča i vidimo gdje je ustvari licemjerstvo. Za vrijeme SDP-a, odnosno prije 2016. bilo je manje od 400 osoba koje su imale pravo na osobnu asistenciju. Danas preko 8.000 osoba, zahvaljujući svim mjerama, zakonima i potporama, ima pravo na osobnu asistenciju', kazao je. Dodao je da nijedna socijalna naknada za vrijeme SDP-a nije podignuta.

'Dapače neke su smanjene. Prema tome, kada su imali priliku, nisu napravili apsolutno ništa. Oni prozivaju Piletića za zakon o osobnoj asistenciji, odnosno za zakon o inkluzivnom dodatku, a oba ta zakona su imali i planirali donijeti kada su bili na vlasti. Znate šta su napravili? Ništa. Nisu donijeli', rekao je Mažar.