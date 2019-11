Nakon devet godina potvrđena presuda: Heineken Bregoviću mora platiti zbog povrede autorskih prava

Visoki trgovački sud potvrdio je ovih dana presudu u devet godina staroj tužbi kojom je Goran Bregović tražio naknadu štete od Karlovačke pivovare, odnosno Heinekena zbog neovlaštenog korištenja njegovih glazbenih djela

Prema presudi, koju je prošli tjedan potvrdio Visoki trgovački sud, Heineken će Bregoviću morati isplatiti 600 tisuća kuna plus zatezne kamate.

Bregović je zbog povrede autorskog prava tužio i za druge pjesme - 'Za Esmu', 'Jer kad ostariš', 'A i ti me iznevjeri', 'Ako ima Boga', 'Napile se ulice', 'Lipe cvatu', 'Ružica si bila', 'Kad bi bio bijelo dugme', no sud je taj zahtjev odbio. Riječ je bila o javnom izvođenju tih pjesama u sklopu kampanje 'Karlovačko live 2007.' od 1. studenog do 31. prosinca 2007.

Sud je taj zahtjev odbio, no utvrdio je da su Bregoviću povrijeđena moralna autorska prava zbog izvođenja pjesme 'Bitanga i princeza'. Zbog toga mu Heinken mora isplatiti još 20 tisuća kuna plus zatezne kamate.