Nakon Bugarske, dronovi viđeni i pored vojne baze u Njemačkoj: 'Nova razina opasnosti'

Nakon što je u Bugarskoj, nedaleko od naftovoda pao dron pun eksploziva za kojeg tamošnje vlasti tvrde da pripada Ukrajini, doznalo se da su dvije bespilotne letjelice primijećene su iznad njemačke vojne baze u Mechernichu. Incident se dogodio samo dva dana nakon što je u zračnoj luci Leipzig/Halle pronađen dron s eksplozivom.

Sigurnosni nadzor baze Bundeswehra u četvrtak oko 22 sata uočio je dva drona. Njihova prisutnost je potvrđena, nakon čega je na teren upućena vojna policija, priopćila je njemačka vojska, dodajući da je lokalna policija otvorila istragu.

Nema informacija o tome tko je upravljao dronovima ni odakle su došli. Govoreći o ranijem incidentu, njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao je da slučaj predstavlja "novu razinu opasnosti", piše ABC News.