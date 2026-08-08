Nakon Bugarske, dronovi viđeni i pored vojne baze u Njemačkoj: 'Nova razina opasnosti'

Sigurnosni nadzor baze Mechernich u četvrtak oko 22 sata uočio je dva drona. Istragu je preuzela lokalna policija. Iako nije poznato otkud su dronovi došli i tko je njima upravljao, mnogi sumnjaju na Rusiju
Nakon što je u Bugarskoj, nedaleko od naftovoda pao dron pun eksploziva za kojeg tamošnje vlasti tvrde da pripada Ukrajini, doznalo se da su dvije bespilotne letjelice primijećene su iznad njemačke vojne baze u Mechernichu. Incident se dogodio samo dva dana nakon što je u zračnoj luci Leipzig/Halle pronađen dron s eksplozivom.
Sigurnosni nadzor baze Bundeswehra u četvrtak oko 22 sata uočio je dva drona. Njihova prisutnost je potvrđena, nakon čega je na teren upućena vojna policija, priopćila je njemačka vojska, dodajući da je lokalna policija otvorila istragu.
Nema informacija o tome tko je upravljao dronovima ni odakle su došli. Govoreći o ranijem incidentu, njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt rekao je da slučaj predstavlja "novu razinu opasnosti", piše ABC News.
Često na meti
Inače, zračna luka Leipzig/Halle jedno je od najvažnijih europskih čvorišta za teretni zračni promet, a koristi se i za logističku potporu Ukrajini. Ondje redovito slijeću i ukrajinski transportni zrakoplovi Antonov.
Ondje također djeluje i NATO-ov program Strategic Airlift International Solution (SALIS), koji se koristi za prijevoz opreme prema borbenim skupinama na istočnom krilu NATO-a, od Finske do Rumunjske, kao i za druge misije.
U toj se zračnoj luci prije dvije godine aktivirala nepoznata naprava i izazvala požar u teretnom kontejneru. Zapadni obavještajci su krivicu za taj incident pripisali svojim kolegama iz Rusije.
Inače, europske države sve češće optužuju Rusiju za desetke sabotaža, kibernetičkih napada i drugih incidenata diljem Starog kontinenta. Rusko veleposlanstvo u Njemačkoj odbacilo je optužbe povezane s incidentom u Leipzigu te ga nazvalo dijelom "novog vala antiruske histerije u Njemačkoj".