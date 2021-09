Najviša nacija na svijetu polako se smanjuje. Zašto? Nije posve jasno

Nizozemci su najviša nacija u svijetu, ali je naraštaj rođen 2001. niži od generacije iz 1980. godine, objavio je tamošnji zavod za statistiku

"Tijekom prošlog stoljeća postajali smo sve viši i viši, ali od 1980. taj se rast zaustavio", kaže se u priopćenju statističkog zavoda. No nije sve izgubljeno. Nizozemci su i dalje najviši. Iza njih su Crnogorci, Estonci i Bosanci. Nizozemke su prve ispred Crnogorki, Dankinja i Islanđanki. Potvrđuje to i premijer Mark Rutte koji sa svoja 193 centimetra često 'strši' na sastancima Europskog vijeća.

Devetnaestogodišnji Nizozemci u prosjeku su visoki 182,9 centimetara, a Nizozemke 169,3 cm. To znači da su muškarci za centimetar, a žene za 1,4 centimetra niže u odnosu na generaciju rođenu 1980. Čimbenici poput imigracije i prehrane vjerojatno su odgovorni za promjenu trenda, nakon stoljeća i pol kontinuiranog rasta nacije.

No zbog čega je među Nizozemcima visina u padu nije posve jasno. Jedan razlog je zasigurno useljavanje, "posebno ljudi koji nisu zapadnjačkog porijekla" jer su oni niži od prosjeka, kaže se u studiji. No rast stagnira i među Nizozemcima čiji su roditelji, djedovi i bake rođeni u Nizozemskoj. To bi moglo biti zbog "biološke granice", ali i "zbog nezdravih prehrambenih navika koje utječu na rast".

Nisu Nizozemci uvijek bili tako dugonogi. Na početku 19. stoljeća nacija je bila niska za tadašnje europske standarde i 'rasti' je počela tek od 1840-ih godina. Do prije sto godina najviši na svijetu bili su Skandinavci, a Nizozemci su primat preuzeli sredinom 20. stoljeća. Popularan mit - da je to zbog obilne konzumacije mliječnih proizvoda koje Nizozemci obožavaju, opovrgli su znanstvenici.

"Vjerojatno se radi o prirodnoj selekciji u kojoj su viši muškarci i žene imali više djece od nižih parova", navodi statistički zavod.