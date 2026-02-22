NORVEŠKA LEDENA KRALJICA

Najuspješnija umjetnička klizačica svih vremena i – Hitlerova miljenica: Evo tko je Sonja Henie

Vanja Majetić

22.02.2026 u 19:04

Sonja Henie
Sonja Henie
Osvojila je 10 svjetskih prvenstava zaredom i ima tri olimpijska zlata, a uz to je zaradila milijune u Hollywoodu. Međutim rijetko tko zna o kome se radi. Riječ je, dakako, o norveškoj umjetničkoj klizačici Sonji Henie, čija karijera nije bila lišena kontroverzi. Ususret svečanosti zatvaranja XXV. Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini d'Ampezzo donosimo biografiju klizačice koja je osvojila više olimpijskih i svjetskih naslova od bilo koje druge umjetnice na ledu

Sonja Henie rođena je 8. travnja 1912. godine u Oslu u imućnoj obitelji. Njezin otac Wilhelm Henie bio je uspješan trgovac krznom i bivši svjetski prvak u biciklizmu, što je znatno utjecalo na organizaciju i financiranje njezine rane karijere. Klizati je počela u dobi od pet godina, a kao djevojčica također je bila nacionalno rangirana tenisačica, plivačica i jahačica.

Sonja Henie, Pavlova na ledu Izvor: Društvene mreže / Autor: StephendelRoser

Nakon što je počela ozbiljno trenirati umjetničko klizanje, njezino formalno obrazovanje je završilo. Obrazovali su je tutori, a njezin otac angažirao je najbolje svjetske stručnjake, među kojima i poznatu rusku balerinu Tamaru Karsavinu, da bi preobrazio kćer u sportsku zvijezdu. Henie je tako već kao desetogodišnjakinja nastupila na Zimskim olimpijskim igrama 1924. u Chamonixu i zauzela zadnje mjesto, ali i stekla dragocjeno međunarodno iskustvo.

Sonja Henie
Sonja Henie Izvor: Profimedia / Autor: Everett Collection / Everett / Profimedia

Već četiri godine kasnije, na Zimskim olimpijskim igrama u St. Moritzu, osvojila je svoje prvo zlato. Olimpijsku titulu obranila je i 1932. godine u Lake Placidu, kao i 1936. u Garmisch-Partenkirchenu, čime je postala jedna od rijetkih sportašica s tri uzastopna olimpijska zlata u pojedinačnoj disciplini. Pored olimpijskih uspjeha, Henie je dominirala na svjetskim prvenstvima od 1927. do 1936. godine, osvojivši deset uzastopnih titula, kao i na europskim prvenstvima.

Prva uvela bijele pa smeđe čizmice

Henie se pripisuje to da je bila prva klizačica koja je koristila plesnu koreografiju, usvojila kratku suknju u umjetničkom klizanju i nosila bijele čizmice, a one su umanjivale težinu klizaljki i bile vizualno atraktivnije. Kako su bijele čizmice brzo postale standard za klizačice, počela ih je nositi u bež boji jer je htjela ostati jedinstvena.

Norvežanka je bila poznata po tehničkoj preciznosti, brzini i eleganciji izvedbe. Njezine inovativne tehnike klizanja i glamurozno ponašanje trajno su transformirali taj sport i potvrdili njegovo prihvaćanje kao legitimnog na Zimskim olimpijskim igrama. Uz koreografiji i glazbenu interpretaciju, Henie je sustavno radila na preobrazbi umjetničkog klizanja iz rigidne discipline u sport s izraženom estetskom dimenzijom.

Ellyn Kestnbaum, spisateljica i povjesničarka umjetničkog klizanja, pripisuje joj zasluge za transformaciju umjetničkog klizanja u ono što naziva 'spektaklom klizačkog tijela', ali i za 'čvrsto pomicanje značenja sporta u smjeru ženstvenosti'. Njezin stil postao je tako standard kojem su težile generacije klizačica nakon nje. Stručnjaci ističu da je upravo ona učvrstila percepciju umjetničkog klizanja kao spoja sporta i scenskog performansa, čime je otvorila put profesionalnim revijama na ledu i komercijalnim turnejama.

Sonja Henie Izvor: Društvene mreže / Autor: varadero1839

Nakon osvajanja treće olimpijske zlatne medalje 1936. godine Henie je prešla u profesionalne vode i preselila se u Hollywood. Potpisala je ugovor s filmskim studijem 20th Century Fox te je nastupila u nizu uspješnih filmova koji su kombinirali glazbu, romantiku i spektakularne klizačke točke. Među najpoznatijim ostvarenjima ističu se 'One in a Million' i 'Sun Valley Serenade'. Tijekom kasnih 1930-ih bila je jedna od najprofitabilnijih zvijezda tog studija, a njezine ledene revije privlačile su masovnu publiku diljem Sjeverne Amerike i Europe.

Preminula u avionu

No karijera joj nije bila lišena kontroverzi. Tijekom svoje amaterske klizačke karijere često je nastupala u Njemačkoj i bila je miljenica tamošnje publike, ali i Adolfa Hitlera osobno. Kontroverze su se prvi put pojavile kada je Henie pozdravila Hitlera nacističkim pozdravom na Zimskim olimpijskim igrama 1936. godine u Garmisch-Partenkirchenu, a nakon Igara prihvatila je poziv na ručak s njim u njegovu odmaralištu u Berchtesgadenu, gdje joj je nacistički vođa poklonio potpisanu fotografiju s dugom posvetom.

Norveški tisak ju je zbog toga oštro osudio i godinama je bila nepoželjna u domovini u kojoj je postojao značajan otpor nacistima i njihovim domaćim suradnicima tijekom okupacije. Henie se nakon rata opravdavala da se kao slavna osoba kretala u istim društvenim krugovima kao i norveška i ostale kraljevske obitelji i šefovi država te da se susret s Hitlerom treba tumačiti kao nešto što se podrazumijevalo od nje. Iako se kasnije distancirala od političkih implikacija tih susreta, reputacijska šteta ostala je dijelom njezina nasljeđa.

Sonja Henie na pobjedničkom postolju u Garmisch-Partenkirchenu
Sonja Henie na pobjedničkom postolju u Garmisch-Partenkirchenu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Wikimedia Commons - Spaarnestad

Najuspješnija umjetnička klizačica u povijesti udavala se tri puta. S posljednjim suprugom Nielsom Onstadom, norveškim pomorskim magnatom i pokroviteljem umjetnosti, nastanila se 1956. godine u Oslu te su prikupili veliku zbirku moderne umjetnosti, a ona je bila temelj za Henie Onstad Kunstsenter, galerije na dvije lokacije u blizini norveške prijestolnice.

Henie je sredinom 1960-ih dijagnosticirana kronična limfna leukemija. Umrla je 1969., u dobi od 57 godina, tijekom leta ambulantnim avionom iz Pariza za Oslo. Pokopana je sa suprugom Onstadom na vrhu brijega s pogledom na njihov umjetnički centar u Oslu. Norvežani, a i sportski svijet oprostili su Sonji Henie epizodu s Hitlerom, shvaćajući da njezino nasljeđe obuhvaća nedostižne sportske rezultate, transformaciju umjetničkog klizanja te doprinos spajanju sporta, zabave i medija.

