Najopasniji će nakon zatvora u posebnu ustanovu? Pavasović Visković: 'To u demokraciji nije održivo'

'To je jedna zgodna mjera za javnost. Međutim, ona nije bitno različita od kazne od 50 godina', rekao je za RTL , dodajući kako osobe koje počine teška kaznena djela 'ne razmišljaju o posljedicama'.

O mogućim učincima najavljenih promjena oglasio se i odvjetnik Ljubo Pavasović Višković , koji smatra da se radi o mjeri koja će imati prvenstveno simbolički učinak.

'Reforme su reakcija na tragediju'

Komentirajući dobnu granicu i primjenu doživotnog zatvora na mlađe punoljetnike, odvjetnik je ocijenio da se radi o 'reaktivnom i nedovoljno promišljenom rješenju'.

'Znanost kaže da se mozak razvija do 21. godine. Mislim da je to pretjerano, da je to pretjerana kazna. Sretan sam jer mislim da to u praksi neće biti izricano, ali bi trebalo ipak puno više razmišljati i puno kvalitetnije smišljati ovakve reforme, a ne ići ovakvim rješenjima koja su prvoloptaška, ali ne pretjerano kvalitetna'. rekao je.

Posebna ustanova nakon izdržane kazne pod upitnikom

Posebno je problematizirao plan osnivanja ustanove za osobe koje bi, i nakon odslužene kazne, bile procijenjene kao opasne za društvo.

'To je nešto potpuno novo. Mi koji živimo u demokratskim sustavima smo učili kako postoji zločin i postoji kazna. Kada izdržiš kaznu, ti si slobodan čovjek, imaš određene posljedice', istaknuo je.

Sumnja i u modele prema kojima bi odluku donosila stručna povjerenstva, a ne sudovi. 'Bojim se da opet idemo u jednu arbitrarnost u kojoj će neko tijelo, koje nije sudsko tijelo, donositi odluku i reći: 'Netko je opasan, moramo ga spremiti u zatvor do kraja života'. Ja ne vjerujem u takva rješenja u demokratskom društvu, jer ako izgubimo tu nekakvu svrhu kazne, a kazna je da se izdržava od početka do kraja, tada mislim da smo se udaljili od onoga što je smisao te kazne', upozorio je.

“Ne postoji sustav koji može spriječiti najteže zločine”

Govoreći o prevenciji teških kaznenih djela, Pavasović Višković ističe da ni najstroži sustavi ne mogu u potpunosti spriječiti tragedije.

'Vi nemate sustav koji će spriječiti nekoga da počini takav zločin', rekao je, dodajući da je nadzor moguć, ali ne i apsolutan.

Zaključno smatra da dio predloženih mjera može imati smisla u vidu nadzora nakon izlaska iz zatvora, ali upozorava da 24-satni nadzor i trajno zatvaranje u neku ustanovu nisu održivi u demokratskom društvu'