Profesor objasnio zašto ubojica iz Drniša vjerojatno neće dobiti maksimalnu kaznu

Iako ministar Habijan traži uvođenje doživotnog zatvora ta je kazna bila aktualna samo u Kraljevini Jugoslaviji, podsjeća profesor prava Aleksandar Maršalevski

Komentirajući ubojstvo maturanta Luke Milovca, kojeg je hicima iz vatrenog oružja usmrtio Kristijan Aleksić, ranije osuđen zbog još jednog ubojstva i prijavljen za držanje ilegalnog ubojstva, profesor na Katedri za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, Aleksandar Maršavelski, smatra da on neće dobiti visoku kaznu. "Ne očekujem da će ubojica iz Drniša dobiti maksimalnu zatvorsku kaznu jer je, prema kaznenoj prijavi koja je protiv njega podnesena, riječ o običnom ubojstvu i još uvijek nemamo saznanja da bi to bilo teško ubojstvo. Zakonom su propisane okolnosti za teško ubojstvo, recimo da je počinjeno na osobito okrutan način, iz niskih pobuda, da je usmrćena službena osoba... U takvim se slučajevima može izreći kazna od 40 godina zatvora, a ako je višestruko teško ubojstvo, i do 50 godina. Za obično ubojstvo je propisana kazna od najmanje pet, a najviše 20 godina. Kristijan Aleksić bi, prema tome, dobio najviše 20 godina za ubojstvo Luke Milovca, plus nedozvoljeno držanje oružja za što je kazna do tri godine. Tako da ne očekujem da će mu kazna biti preko 20 godina ako ne dođe do neke promjene u kvalifikaciji", rekao je Maršavelski za Briefing Jutarnjeg lista.

Blaga kaznena politika Dodao je da je domaća kaznena politika među najblažima u Europi, jer 80 posto svih presuda podrazumijeva uvjetne kazne. Iako ne vidi ništa loše u tome, Maršavelski ističe da uvjetna osuda bez dodatnog nadzora ili posebnih mjera znači problem, jer se osuđeni osjeća kao da nije dobio nikakvu kaznu, a žrtve su manje motivirane prijavljivati nedjela. Zbog nedostatka nadzora se i dogodilo ubojstvo u Drnišu, rekao je Maršavelski, podsjetivši da je Aleksić i za prvo ubojstvo dobio 12 godina zatvora. Tada je maksimalna kazna za ubojstvo bila 20 godina. Danas bi za to dobio najmanje 20 godina, pogotovo zato jer je njegova prva žrtva bila žena.

Prazan Drniš danas na posljednjem ispraćaju ubijenog mladića Luke Milovca Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL







+19 Prazan Drniš danas na posljednjem ispraćaju ubijenog mladića Luke Milovca Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL