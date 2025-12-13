STRAŠNA SCENA

Nepoznati napadač otvorio vatru na američke vojnike u Siriji, više ih ranjeno

I.H./Hina

13.12.2025 u 17:48

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: SERGEI CHIRIKOV
Bionic
Reading

Najmanje četiri američka vojnika su ranjena, neki od njih kritično, kad je nepoznati napadač otvorio vatru na njhovu ophodnju u središnjem sirijskom gradu Palmiri u subotu, rekao je američki dužnosnik Reutersu

Sirijska državna novinska agencija SANA citirala je sigurnosni izvor koji je rekao da su dvojica sirijskih vojnika ozlijeđena te da je napadač ubijen, ne navodeći druge detalje. Broj ranjenih i težina njihovih ozljeda mogla bi se mijenjati kako više informacija bude pristizalo, rekao je američki dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti.

vezane vijesti

Ranije su dvojica sirijskih dužnosnika rekla Reutersu da je napadnut konvoj sirijskih vojnih snaga i američkih snaga iz koalicije predvođene SAD-om koja se bori protiv Islamske države.

Vojska Sjedinjenih Država smještena je na sjeveroistoku Sirije u sklopu desetljećima dugačkih napora da pomogne kurdskim snagama ondje. Izvor je rekao SANA-i da su američki helikopteri evakuirali ozlijeđene u američku bazu u sirijskoj regiji Al-Tanf blizu iračke granice.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
opasna bolest

opasna bolest

U Hrvatskoj potvrđen slučaj gube!
skandal u popravnom domu

skandal u popravnom domu

Tisuće Mađara izašlo na ulice, traže ostavku Viktora Orbana
što se valja iza brda?

što se valja iza brda?

Trump se dogovorio s Lukašenkom, Ukrajinci upozoravaju: Slijedi razmještanje Orešnika

najpopularnije

Još vijesti