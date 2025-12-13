Nepoznati napadač otvorio vatru na američke vojnike u Siriji, više ih ranjeno

Sirijska državna novinska agencija SANA citirala je sigurnosni izvor koji je rekao da su dvojica sirijskih vojnika ozlijeđena te da je napadač ubijen , ne navodeći druge detalje. Broj ranjenih i težina njihovih ozljeda mogla bi se mijenjati kako više informacija bude pristizalo, rekao je američki dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti.

Ranije su dvojica sirijskih dužnosnika rekla Reutersu da je napadnut konvoj sirijskih vojnih snaga i američkih snaga iz koalicije predvođene SAD-om koja se bori protiv Islamske države.

Vojska Sjedinjenih Država smještena je na sjeveroistoku Sirije u sklopu desetljećima dugačkih napora da pomogne kurdskim snagama ondje. Izvor je rekao SANA-i da su američki helikopteri evakuirali ozlijeđene u američku bazu u sirijskoj regiji Al-Tanf blizu iračke granice.