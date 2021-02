Najluđi apsurdi slovenskih koronamjera: Cvijeće ne možete kupiti na tržnici, nego u dućanu, a za šišanje psa treba vam PCR test!?

Slovenski premijer Janez Janša u četvrtak je, nakon dugotrajnih prosvjeda roditelja i učenika, donekle popustio i pristao otvoriti osnovne škole za učenike od 1. do 3. razreda. Od idućeg tjedna otvorit će se i većina gospodarskih djelatnosti, uz obavezu testiranja zaposlenika jednom tjedno. Ovo je jedno od rijetkih popuštanja među često apsurdnim mjerama u pokušaju suzbijanja epidemije koja kod naših zapadnih susjeda još uvijek ne posustaje. Prisjetili smo se nekih od tih mjera

Prodajalce cvetja je močno presenetila prepoved prodaje rož, ki so jih do srede mirno prodajali na stojnicah. A vladni odlok je jasen, na tržnicah je dovoljena le prodaja živil. pic.twitter.com/iFdvmwmRKy

Iz inspekcije kažu da je od 23. prosinca prošle godine na tržnici dozvoljena samo prodaja hrane, no da prodavače cvijeća na to ranije nitko nije upozorio.

'Imamo svježe ruže, što da radimo s njima? Tko će nam to platiti? Država ne', kaže prodavačica Simka Bektašević . Njezina kolegica Marina Idić napominje: 'Naručili smo nešto više robe jer je sljedećeg tjedna Valentinovo i sad će nam sve to propasti.'

Naime na glavnoj ljubljanskoj tržnici do jučer se moglo kupiti cvijeće, no inspektori su upozorili prodavače da ga više ne smiju prodavati iako ga je dozvoljeno prodavati u zatvorenim prostorima trgovačkih centara.

Ovo je još jedan u nizu slovenskih koronaapsurda zbog kojih su nezadovoljne određene skupine u društvu, ali i obični građani. Teško ih je pobrojati jer se stalno mijenjaju i uvode novi.

Podsjetimo: prije mjesec dana izvijestili smo o pitanju koje je i u Hrvatskoj predmet spora - otvaranju teretana i bazena. U Sloveniji su one otvorene početkom godine, no uz obavezu vlasnika da osiguraju 50 četvornih metara prostora na jednu osobu. No čak i tako strogo ograničenje nije bilo dovoljno da mjera potraje tek nekoliko dana, nakon čega su bazeni i fitnes centri ponovo zatvoreni.

Na vrhuncu epidemije pojavio se i problem sa skijalištima, koja su bila zatvorena, pa djelomično otvorena uz obavezu negativnog testa. No kako građani nisu mogli putovati na skijanje zbog ograničenja kretanja, dio njih prijavio je privremeno prebivalište u drugoj statističkoj regiji.

Kad je riječ o trgovini i uslužnim djelatnostima, mnogi su zbunjeni činjenicom da su zatvorene trgovine tehničkom robom, koje u najvećem broju slučajeva osiguravaju propisanu mjeru od 30 četvornih metara na kupca, dok dućani s prehrambenom robom i dalje rade. Isto vrijedi za autopraonice, u kojima ne postoji baš nikakva mogućnost fizičkog kontakta s djelatnicima, no i dalje su zatvorene.

Od jučer je javnost upoznata s još jednim apsurdom - prema najnovijoj vladinoj odluci, ljudi koji žele odvesti psa na šišanje također trebaju negativan PCR test iako se u takvim salonima ne šišaju ljudi, već životinje.