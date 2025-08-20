Slovenija uvela obavezno čipranje mačaka: Evo tko će ga platiti. Što će Hrvatska napraviti?

Izmjenom Zakona o zaštiti životinja, koji je danas stupio na snagu, mikročipiranje mačaka u Sloveniji postalo je obvezno. Vlasnici će morati svoje mačke označiti mikročipom do 12. tjedna starosti i registrirati ih. Do kraja 2026. godine postupak će za vlasnike biti gotovo ili potpuno besplatan jer će država pokrivati troškove do 30 eura
Prema slovu zakona vlasnik mora osigurati da je njegova mačka do navršenog 12. tjedna starosti bude čipirana i prijavljena veterinaru, koji podatke o životinji i vlasniku unosi u Centralni registar kućnih životinja (CRHŽ). Vlasnik će, dakle, morati označiti mačiće prije nego ih preda novim vlasnicima, jednako kao što vrijedi za pse, samo što je kod pasa granica niža (osam tjedana). Veterinaru će se morati prijaviti promjena vlasništva, uginuće te bijeg ili krađa životinje, piše 24ur.
Prijelazno razdoblje do 2027.
‘Novost će u potpunosti zaživjeti tek 1. siječnja 2027., do tada vrijedi prijelazno razdoblje u kojem će vlasnici moći u miru registrirati mačke koje već imaju i to praktički besplatno’, objašnjavaju u Savezu nevladinih organizacija za zaštitu životinja Slovenije. Slovenija će do kraja 2026. godine svim veterinarskim ambulantama sufinancirati troškove označavanja i registracije vlasničkih mačaka do visine od 30 eura. ‘Redovne cijene se u Sloveniji kreću od 25 do 35 eura, tako da će ljudi za ovu uslugu izdvojiti tek nekoliko eura ili čak ništa’, dodaju.
Podsjetimo, EU parlament u lipnju je podržao zakonske prijedloge za obvezno mikročipiranje mačaka, kao budući pravni okvir za unapređenje zaštite kućnih ljubimaca te suzbijanje njihova napuštanja i ilegalne trgovine. Regulativa je pozvala na obvezno mikročipiranje i registraciju svih pasa i mačaka te predviđa desetogodišnje prijelazno razdoblje za regulaciju.
Tko će platiti u Hrvatskoj?
Iz Udruge prijatelja tada su naveli kako su godinama zagovarali i obavezno mikročipiranje mačaka, što su i predlagali prilikom donošenja Zakona o zdravlju životinja, ali da ih je resorno Ministasrtvo odbilo s obrazloženjem da označavanje mačaka nije unutar opsega uredbi EU-a. Ali sada će morati biti.
No, ono što se postavlja kao pitanje tko će to platiti. U Sloveniji je to odlučila na sebe preuzeti država. I uveli su čipiranje prije nego li jsu Europski parlament i Vijeće EU-a usvojiti obavezujuće zakonodavstvo. Hoće li Hrvatska čekati deset godina ili će nešto poduzeti prije ostaje za vidjeti.