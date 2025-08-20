Slovenija uvela obavezno čipranje mačaka: Evo tko će ga platiti. Što će Hrvatska napraviti?

Prema slovu zakona vlasnik mora osigurati da je njegova mačka do navršenog 12. tjedna starosti bude čipirana i prijavljena veterinaru, koji podatke o životinji i vlasniku unosi u Centralni registar kućnih životinja (CRHŽ). Vlasnik će, dakle, morati označiti mačiće prije nego ih preda novim vlasnicima, jednako kao što vrijedi za pse, samo što je kod pasa granica niža (osam tjedana). Veterinaru će se morati prijaviti promjena vlasništva, uginuće te bijeg ili krađa životinje, piše 24ur.

Prijelazno razdoblje do 2027.

‘Novost će u potpunosti zaživjeti tek 1. siječnja 2027., do tada vrijedi prijelazno razdoblje u kojem će vlasnici moći u miru registrirati mačke koje već imaju i to praktički besplatno’, objašnjavaju u Savezu nevladinih organizacija za zaštitu životinja Slovenije. Slovenija će do kraja 2026. godine svim veterinarskim ambulantama sufinancirati troškove označavanja i registracije vlasničkih mačaka do visine od 30 eura. ‘Redovne cijene se u Sloveniji kreću od 25 do 35 eura, tako da će ljudi za ovu uslugu izdvojiti tek nekoliko eura ili čak ništa’, dodaju.