Najava testa mjesec dana prije, famozni 'ishodi': Što se zapravo mijenja u ocjenjivanju učenika?

Frontalna primjena kurikularne reforme u svim školama velikoj većini učenika u Hrvatskoj nije donijela ništa novo. Tek svaki treći od ukupno 464.000 učenika - polaznika prvih i petih razreda osnovne škole te prvog razreda srednje - iskusit će osuvremenjenu nastavu u okviru reforme. Ipak, najviše reakcija očekuje se u segmentu novosti u ocjenjivanju učenika. Što se tu mijenja?

'To je korak prema rasterećenju učitelja i nastavnika, s obzirom na to da su dosad morali sastavljati vremenike, tj. raspored ispita za svako polugodište. U nastavnoj dinamici jako je teško predvidjeti termine, uskladiti gradivo i ispite, a redovito su tu i neki nepredviđeni događaji, 'viša sila'. Zato je i bilo puno probijanja rokova, pa bi to neki učenici registrirali, stvarao se nered. Ovo je daleko bolje jer nastavnik ipak može znati što će biti tri do četiri tjedna unaprijed, za razliku od prethodnih četiri do pet mjeseci', napominje Stipić.

'Nije to ništa novo, samo se s puno riječi pojašnjava na drugačiji način. I dosad smo na početku školske godine predočavali učenicima elemente ocjenjivanja, iako smo se razlikovali po načinu na koji smo to radili. Svoje sam učenike uvijek upoznao s nastavnim planom i programom i njihovim obavezama te im rekao što se predviđa u koje vrijeme. To je sastavni sadržaj uvodnih sati početkom svake nove školske godine. Naravno da se to radi, pa na početku svake utakmice morate znati pravila igre', ističe Stipić.

Potencijalno zapaljiva promjena odnosi se na zaključivanje ocjena, no Stipić i tu smiruje loptu. U e-Dnevniku, naime, više se neće moći vidjeti prosječne ocjene, temeljem novog pravila da zaključna ocjena ne mora biti aritmetička sredina te predmetnih kurikuluma koji utvrđuju različite vrijednosti elemenata vrednovanja. Elementi vrednovanja bit će pak upisani u e-Dnevnik.

'Ni po starom pravilniku nije postojala obveza poštivanja aritmetičke sredine. Sada je novo to da bi uvijek trebalo ići prema višoj ocjeni ako učenik pokazuje napredak, a meni smeta to što se nije išlo i obrnuto - ako učenik nazaduje, ako su mu ocjene lošije, da se zaključuje naniže. Tu naša ministrica upada u stupicu: pokreće kampanju protiv predobrih ocjena, ali ovo rješenje izravno će pridonositi upravo tomu. Iako, i do sada su se ocjene zaključivale temeljem procjene učitelja i nastavnika, premda su pojedini inspektori, kao formalisti, temeljem žalbi donosili mišljenja u prilog aritmetičkoj sredini', napominje Stipić.