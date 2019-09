Sve o famoznoj participaciji u školama: Donosimo gdje i koliko se naplaćuje

Iako takva praksa postoji godinama, a ravnateljica s kojom smo razgovarali kaže i dulje, novac koji srednje škole na početku školske godine traže od roditelja tek je danas došao u fokus javnosti. Iznosi se kreću od 100 do 500 kuna godišnje, rijetko i više, a riječ je o naknadi za povećane troškove obrazovanja koju naplaćuju same škole uz dozvolu osnivača, jedinice lokalne samouprave

O toj je temi jutros progovorila i ministrica Blaženka Divjak. 'Nema razloga da se to radi. Apelirala bih i na osnivače i na škole da još jednom razmotre ovakve situacije, a smatram da je to nepotrebno', rekla je ministrica i istaknula da osnivači škola dobivaju milijardu kuna godišnje te da je njihova zadaća skrbiti za njih.

Riječ je o nametu od kojeg se ograđuje resorno Ministarstvo znanosti i obrazovanja jer je to pitanje u domeni osnivača škola, a to su jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Iako se ministrici takva praksa ne sviđa, a sigurno se ne sviđa ni roditeljima, činjenica je da je takva mogućnost predviđena i u samom Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, u kojem stoji da se prihodi škola, među ostalim, ostvaruju uplatama roditelja za posebne usluge i aktivnosti.

Problem je to što se ne navodi o kojim je aktivnostima riječ, pa se tako taj novac troši za razne svrhe - od toaletnog papira do dječjih bočica i pelena - kao što je to slučaj u Školi za medicinske sestre Mlinarska.

'To se godinama naplaćuje'

'To se godinama naplaćuje i iz te participacije plaća se sva vrsta osiguranja koje naši učenici imaju, od običnog osiguranja na vježbama do sve sigurnosne odjeće koju nose u klinikama, pored svojih uniformi', kaže za tportal Asja Jelaković, ravnateljica zagrebačke Škole za medicinske sestre Mlinarska. Ona je na svojoj funkciji već 14 godina i praksa naplaćivanja povećanih troškova dočekala ju je kad je preuzela dužnost.