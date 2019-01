Nagrade najboljima: Što o novim pravilima za ocjenjivanje nastavnika kažu prosvjetari?

Nakon 23 godine mijenja se Pravilnik o napredovanju i nagrađivanju nastavnika, a novi prijedlog predstavljen je u srijedu te donosi značajne promjene za nastavnike. Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja naglašavaju da on povećava transparentnost napredovanja i prvi put potiče dionike školstva na izvrsnost i inovativnost, pa smo pitali one na koje se pravilnik odnosi što misle o njemu

'Do sada smo u osnovnim i srednjim školama imali samo jedan instrument za nagrađivanje, a to je napredovanje. Ovo je stvarno pokušaj da se prvi put prepozna i financijski stimulira izvrsne nastavnike, što bi onda bilo u razini jedne plaće', govori Stipić te dodaje kako je to ipak mali broj nastavnika koji se nagrađuje jer u usporedbi s ukupnim brojem nastavnika, 'to je samo jedan posto ili ispod jedan posto, što se sad povezuje s proračunskim mogućnostima'.

Smatra da ako su određeni kriteriji, onda limiti nemaju smisla jer, kako kaže, 'to onda postaje parodija', zaključujući da bi broj trebao biti veći ili se povećavati svake godine jer je broj izvrsnih učitelja veći od tih 500.

Ono što ravnateljica Sclaunich ističe kao loše to je što su ravnatelji na neki način ostali zakinuti.

'Ove promjene su izvrsne za nastavnike, ali spektar poslova ravnatelja nije dovoljno obuhvaćen. Nije uzeto u obzir to da ravnatelji ne mogu napredovati, pa oni sada trebaju krenuti ispočetka', ističe te navodi vlastiti položaj kao primjer: 'Radim već 10 godina i da sam u nastavi, sada bih bila profesorica savjetnica, ali kao ravnateljica ne mogu napredovati.'