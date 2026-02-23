novo podrhtavanje

Potres pogodio Mostar: Ljudi kažu da se osjetio i u Hrvatskoj

23.02.2026 u 20:55

Potres u Mostaru
Potres magnitude 3,4 po Richterovoj ljestvici zabilježen je na području Mostara

Potres magnitude 3,4 po Richterovoj ljestvici zabilježen je danas u 20:29 sati na području Mostara. Prema dostupnim podacima koje je iznio Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC), epicentar je bio na dubini od 10 kilometara.

Kako pišu građani na stranici ESMC-a, potres se osjetio i u Hrvatskoj. Ovo, inače nije prvi potres slične magnitude koji je pogodio područje Hercegovine. U proteklih tjedan dana zabilježena su tri jača potresa.

