Potres pogodio Mostar: Ljudi kažu da se osjetio i u Hrvatskoj

Potres magnitude 3,4 po Richterovoj ljestvici zabilježen je na području Mostara
Potres magnitude 3,4 po Richterovoj ljestvici zabilježen je danas u 20:29 sati na području Mostara. Prema dostupnim podacima koje je iznio Europski mediteranski seizmološki centar (EMSC), epicentar je bio na dubini od 10 kilometara.
Kako pišu građani na stranici ESMC-a, potres se osjetio i u Hrvatskoj. Ovo, inače nije prvi potres slične magnitude koji je pogodio područje Hercegovine. U proteklih tjedan dana zabilježena su tri jača potresa.