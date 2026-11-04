RADNIČKA PRAVA

Nadbiskup zadovoljan ishodom izbora u BiH za Hrvate: Ipak, brine ga jedna stvar

I.K./Hina

04.11.2026 u 10:57

Tomo Vukšić
Tomo Vukšić Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL
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Vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić ocijenio je u srijedu da su izbori provedeni u Bosni i Hercegovini 4. listopada napokon omogućili hrvatskom narodu u toj zemlji da izabere legitimne predstavnike u tijelima vlasti, ali je istodobno upozorio kako nova vlast ne bi trebala dovesti u pitanje već stečena prava radnika.

Nadbiskup Vukšić je tijekom otvaranja redovitog zasjedanja Biskupske konferencije BiH u Sarajevu, čiji je predsjednik, pozdravio činjenicu da na izborima nije bilo nametanja predstavnika hrvatskome narodu.

"U tom smislu, radi pravde i jačanja društvene sloge u Bosni i Hercegovini, koja je složena država, još jednom naglašavamo potrebu donošenja pravednih zakonskih rješenja, koja će ubuduće biti trajna garancija da svaki narod može sebi izabrati svoje predstavnike", istaknuo je nadbiskup Vukšić u govoru koji je prenijela Katolička tiskovna agencija BiH (KTA).

Pritom je upozorio da "nije dobro što se ponegdje problematizira važno pitanje neradne nedjelje i zakona koji radnicima, u skladu sa suvremenim standardima, osigurava radno vrijeme, pravednu plaću i vrijeme za odmor".

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Uvedena neradna nedjelja

Nadbiskup Vukšić je aludirao na činjenicu da je dosadašnja vlada Federacije BiH, na čijem je čelu Nermin Nikšić iz SDP-a BiH, tijekom mandata uvela neradnu nedjelju što sada dovode u pitanje neke političke stranke koje su dobile većinsku potporu birača na listopadskim izborima i koje bi mogle biti dio nove vlasti u entitetu.

Njihova je argumentacija za ukidanje neradne nedjelje navodno smanjenje profita kod trgovaca te odlijevanje novaca u Republiku Srpsku tijekom neradnih dana u Federaciji jer u drugom entitetu nema ograničenja radnog vremena u prodajnom sektoru.

"Konkretan čovjek, naime, njegovo dostojanstvo i njegove potrebe, te uvjeti za normalan obiteljski život, moraju biti kriteriji za reguliranje toga pitanja, a ne interesi velikoga kapitala i profit interesnih lanaca. Stoga, javno ponavljamo, socijalni nauk Crkve da se moraju štiti dostojanstvo i prava radnika, posebice žena i obitelji s djecom, te njihova sigurnost i zajamčeni dan odmora", poručio je nadbiskup Vukšić.

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