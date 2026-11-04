Nadbiskup zadovoljan ishodom izbora u BiH za Hrvate: Ipak, brine ga jedna stvar

Nadbiskup Vukšić je tijekom otvaranja redovitog zasjedanja Biskupske konferencije BiH u Sarajevu, čiji je predsjednik, pozdravio činjenicu da na izborima nije bilo nametanja predstavnika hrvatskome narodu.

"U tom smislu, radi pravde i jačanja društvene sloge u Bosni i Hercegovini, koja je složena država, još jednom naglašavamo potrebu donošenja pravednih zakonskih rješenja, koja će ubuduće biti trajna garancija da svaki narod može sebi izabrati svoje predstavnike", istaknuo je nadbiskup Vukšić u govoru koji je prenijela Katolička tiskovna agencija BiH (KTA).

Pritom je upozorio da "nije dobro što se ponegdje problematizira važno pitanje neradne nedjelje i zakona koji radnicima, u skladu sa suvremenim standardima, osigurava radno vrijeme, pravednu plaću i vrijeme za odmor".