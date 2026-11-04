Crna Gora juri prema EU-u, ali Bruxelles ima ozbiljno upozorenje za premijera

Crna Gora ostvarila je dobar napredak u svim poglavljima o kojima trenutačno pregovara s Europskom unijom, no pred njom su i dalje važni izazovi, osobito u borbi protiv korupcije i održivosti javnih financija. Europska komisija upozorava da bi najavljeni model povećanja plaća, poznat kao ‘euro model’, mogao ugroziti proračunsku stabilnost zemlje

To se navodi u godišnjem izvješću Europske komisije o napretku Crne Gore, koje će danas biti predstavljeno u Bruxellesu, a u koje je uvid imao TV News, prenosi Nova.rs. U dokumentu se ističe napredak u ključnim pregovaračkim poglavljima 23 i 24, koja obuhvaćaju pravosuđe, temeljna prava, pravdu, slobodu i sigurnost. Ipak, Bruxelles upozorava da Crna Gora još mora dovršiti ustavne promjene, ponajprije one koje se odnose na ukidanje imuniteta i uvođenje provjera integriteta članova Vlade. To je, prema ocjeni Komisije, jedna od najvažnijih preostalih obveza.

Bruxelles traži konkretnije rezultate u borbi protiv korupcije Europska komisija upozorava i na nedovoljne rezultate u istragama, kaznenim progonima i pravomoćnim presudama u slučajevima korupcije, osobito one na visokoj razini. Broj pravomoćnih osuđujućih presuda i dalje je nizak, zbog čega se od crnogorskih institucija očekuje konkretniji napredak. Potrebno je, navodi se, hitno ojačati kapacitete i poboljšati uvjete rada Ureda posebnog državnog tužitelja, Odjela posebne policije i Posebnog odjela Višeg suda u Podgorici. Posebnu pozornost Bruxelles je posvetio i najavama premijera Milojka Spajića o povećanju plaća od siječnja. Upozorava da bi takozvani ‘euro model’ mogao ugroziti održivost javnih financija i vanjsku ravnotežu zemlje. Komisija smatra da je prije njegova uvođenja potrebna detaljnija procjena, nakon konzultacija sa svim relevantnim akterima.