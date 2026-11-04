Crna Gora juri prema EU-u, ali Bruxelles ima ozbiljno upozorenje za premijera

Crna Gora ostvarila je dobar napredak u svim poglavljima o kojima trenutačno pregovara s Europskom unijom, no pred njom su i dalje važni izazovi, osobito u borbi protiv korupcije i održivosti javnih financija. Europska komisija upozorava da bi najavljeni model povećanja plaća, poznat kao ‘euro model’, mogao ugroziti proračunsku stabilnost zemlje
To se navodi u godišnjem izvješću Europske komisije o napretku Crne Gore, koje će danas biti predstavljeno u Bruxellesu, a u koje je uvid imao TV News, prenosi Nova.rs.
U dokumentu se ističe napredak u ključnim pregovaračkim poglavljima 23 i 24, koja obuhvaćaju pravosuđe, temeljna prava, pravdu, slobodu i sigurnost. Ipak, Bruxelles upozorava da Crna Gora još mora dovršiti ustavne promjene, ponajprije one koje se odnose na ukidanje imuniteta i uvođenje provjera integriteta članova Vlade. To je, prema ocjeni Komisije, jedna od najvažnijih preostalih obveza.
Bruxelles traži konkretnije rezultate u borbi protiv korupcije
Europska komisija upozorava i na nedovoljne rezultate u istragama, kaznenim progonima i pravomoćnim presudama u slučajevima korupcije, osobito one na visokoj razini. Broj pravomoćnih osuđujućih presuda i dalje je nizak, zbog čega se od crnogorskih institucija očekuje konkretniji napredak.
Potrebno je, navodi se, hitno ojačati kapacitete i poboljšati uvjete rada Ureda posebnog državnog tužitelja, Odjela posebne policije i Posebnog odjela Višeg suda u Podgorici.
Posebnu pozornost Bruxelles je posvetio i najavama premijera Milojka Spajića o povećanju plaća od siječnja. Upozorava da bi takozvani ‘euro model’ mogao ugroziti održivost javnih financija i vanjsku ravnotežu zemlje. Komisija smatra da je prije njegova uvođenja potrebna detaljnija procjena, nakon konzultacija sa svim relevantnim akterima.
U izvješću se navodi da je crnogorski proračunski deficit prošle godine premašio planiranu razinu, dok fiskalni rizici ostaju izraženi zbog visokih obveznih rashoda i velikih potreba za refinanciranjem javnog duga.
Zato Europska komisija preporučuje Vladi da u srednjoročnom razdoblju ograniči javnu potrošnju, uključujući ukupna izdvajanja za plaće u javnom sektoru, te poduzme mjere za povećanje prihoda kako bi osigurala poštovanje fiskalnih pravila.
Crna Gora želi zatvoriti pregovore do kraja godine
Unatoč upozorenjima, Crna Gora jedna je od zemalja koje su najdalje odmaknule u procesu pristupanja Europskoj uniji. Prema dokumentu u koji je uvid imao Radio Slobodna Europa, Europska komisija pripremila je plan za države koje su ostvarile najveći napredak, a uz Crnu Goru obuhvaća Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju.
Prema tom planu, Crna Gora trebala bi preostala pregovaračka poglavlja zatvoriti na međuvladinim konferencijama u studenom i prosincu. Nacrt Ugovora o pristupanju trebao bi biti dovršen do proljeća sljedeće godine, dok bi potpisivanje ugovora moglo uslijediti do ljeta 2027., po mogućnosti u lipnju.
Crna Gora dosad je privremeno zatvorila 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja, a očekuje se da će do kraja ovog tjedna zatvoriti najmanje još jedno.
Prema indikativnom planu Europske komisije, u studenom bi trebala biti privremeno zatvorena poglavlja koja se odnose na energetiku, prometnu politiku, sigurnost hrane, veterinarsku i fitosanitarnu politiku, oporezivanje te slobodno kretanje robe.
Za prosinac je predviđeno zatvaranje preostalih poglavlja, među kojima su financijske usluge, regionalna politika, okoliš i klimatske promjene te vanjska, sigurnosna i obrambena politika.
U istom razdoblju trebala bi biti zatvorena i ključna poglavlja 23 i 24, koja se odnose na pravosuđe i temeljna prava te pravdu, slobodu i sigurnost. Crna Gora otvorila ih je još 2013. godine, a njihov je napredak posebno važan jer određuje ukupni tempo pristupnih pregovora.