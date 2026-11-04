Sa sedam sati kašnjenja: Zrakoplov s Vulinom ipak stigao u Moskvu

Podsjetimo, zakoplov Air Srbije na letu JU134 iz Beograda za Moskvu, u ponedjeljak navečer vraćen je u Beograd 'zbog dodatnih sigurnosnih provjera jednog putnika'.

Prema informacijama koje je na platformi X objavio urednik portala Tango Six Petra Vojinovića , zrakoplov je ponovno poletio s promijenjenom posadom, zbog propisa o radnom vremenu, ali s istim putnicima. Let je u međuvremenu postao jedan od najpraćenijih na svijetu.

Er Srbijin let JU134 (na kratko najpraćeniji na svetu) sleteo je rutinski jutros u Moskvu, sa promenjenom posadom (zbog regulative o radnom vremenu) ali istim, ispostavilo se, više nego interesantnim putnicima nakon 7 sati zakašnjenja.

Kako navodi Nova.rs, Air Serbia je potvrdila da je let vraćen u Beograd nakon što je od nadležnih aerodromskih službi dobila informaciju zbog koje je trebalo provesti dodatne sigurnosne provjere jednog putnika. Nije objavila njegov identitet ni razloge zbog kojih je zatražena provjera.

Neslužbeno, u pitanju je upravo bio Aleksandar Vulin, koji se navodno ukrcao u zrakoplov bez obavljene sigurnosne kontrole. Prema istim informacijama, povratak zrakoplova naložio je direktor korporativne sigurnosti beogradske zračne luke Milan Kuč, nakon što je na snimkama nadzornih kamera uočio da propisane procedure nisu provedene, navodi Nova.rs.

Podsjetimo, zrakoplov Airbus A320 poletio je iz Beograda u 18.48 sati, a vraćen je nakon što je već stigao do zračnog prostora iznad Litve.

Air Serbia je priopćila da je posada postupala u skladu s propisanim procedurama i sigurnosnim standardima. Dodala je da su kontrola putnika i prtljage u nadležnosti aerodromskog sigurnosnog sustava i odgovarajućih službi.