Ružić otkrio kada će se riješiti inkluzivni dodatak: 'Koristimo i umjetnu inteligenciju'

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike očekuje da će pregovori sa sindikatima za tjedan dana dovesti do razumnog dogovora koji neće stvoriti probleme proračunu za 2027. godinu

Novi pregovori sa sindikatima javnih službi zakazani su za 11 sati 11. studenog, a kada obje strane sjednu za stol, sama odgovornost postane obostrana. Ustvrdio je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić gostujući u HRT-ovoj emisiji 'A sada Vlada'. Nada se realnim zahtjevima sindikata, s obzirom na proračun za iduću godinu, i postizanje razumnog dogovora. Navodeći da pravednost nikada ne može biti potpuna, uvjeren je da će Zakon o transparentnosti plaća dovesti do ispravljanja nepravdi i poboljšati cijeli sustav koeficijenata. 'Moramo vrednovati težinu rada i obrazovanje te je to kompleksan sustav u kojem razgovor nema alternative. Neutemeljeni zahtjevi sindikata su nerealni. Topli obrok je uveden kao novo pravo i razočaran sam što se o tome nije razgovaralo, već se samo prešlo preko toga. Odgovornost sindikata je na višoj razini u smislu otvorenije komunikacije i vjerujem da je dio radnika razočaran ovakvim zastupanjem', rekao je Ružić.

Novi pravilnik čuva sigurnost logopedske usluge Ministar rada u svojem resoru ima i socijalnu skrb te ona iščekuje 5. studenog, kada će na snagu stupiti Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, a on je važan jer ulazi i u domenu logopedije te se njime primarno bavi Ministarstvo zdravstva. 'On (Pravilnik) čuva sigurnost same usluge logopeda u smislu pružanja uvjeta, ali i širi dostupnost rane intervencije, tako da omogućava i pružanje te usluge u domu u kojem dijete boravi. Omogućavamo pružanje logopedske usluge svim registriranim fizičkim i pravnim osobama, tako da dajemo ugovor preko ustanova socijalne skrbi, naglašavajući koliko je važna rana intervencija', rekao je Ružić. Jedno od važnih pitanja je i inkluzivni dodatak. Ministar je najavio da će se do ljeta 2027. godine to pitanje riješiti u cijelosti. 'Riječ je o preko 500 tisuća predmeta koji su se našli u jednom valu i zatrpali Zavod za vještačenje, no radimo sve kako bismo poboljšali dinamiku vještačenja. U prvih 10 mjeseci prošle godine vještačeno je 130 tisuća predmeta, a ove godine povećali smo broj vještaka za 50 posto i broj vještačenja je došao na 160 tisuća. Smanjujemo zaostatke i trenutačno imamo 70 tisuća zaostalih predmeta. Od 1. studenog imamo digitalizaciju nalaza, što će sve ubrzati, a imamo i umjetnu inteligenciju koja će pretvarati nalaze u rješenja i pravnici će ih kontrolirati. Imamo i preustroj postupka donošenja inkluzivnog dodatka', opisao je Ružić zašto se vještačenja dugo čekaju te što su poduzeli po pitanju njihova ubrzanja.