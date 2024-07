Na ulicama Beča bukti krvavi rat Čečena i Sirijaca: 'Samo se jednom umire. Mi se ne bojimo nikog'

Der Standard reportažu počinje prikazom najnovije epizode sukoba koja se dogodila prošle nedjelje u bečkoj četvrti Meidling u jugozapadnom dijelu grada, poznatom po obližnjoj vojarni iznad koje često tutnje helikopteri. No, ovaj ulični rat imao je nešto drukčiju zvučnu kulisu. Maskirani Čečeni noževima i palicama napali su skupinu mladih Afganistanaca , koji im nisu ostali dužni - četvero napadača teško je ozlijeđeno u sukobu.

Ovom je sukobu prethodio krvavi vikend. U petak navečer Sirijci i Čečeni napali su jedni druge drvenim letvama, sprejevima za omamljivanje, noževima i vatrenim oružjem u parku Anton-Kummerer u dijelu grada Brigittenau . U tom je sukobu službeno prijavljeno troje ozlijeđenih, no svjedoci kažu da ih je bilo znatno više. Policija se probudila, pa je prilikom sljedećeg obračuna bandi, u subotu, opet u Brigittenau, uhitila 29-godišnjaka koji bi mogao biti jedan od vođa čečenske bande.

Što kažu sukobljene strane

Novinari Der Standarda komunicirali su putem Telegrama s pripadnicima obaju bandi, a u spornim kvartovima uspjeli su razgovarati s mladićima turskog porijekla, koji su neizravno uključeni u sukob. Oni tvrde kako su za nerede krivi - Sirijci. 'Nisu svi loši, ali ovi novi koji su došli ovamo donijeli su rat sa sobom u Beč', kaže jedan od mladića, koji kaže da zbog njih više nije smio ići u park. 'U strahu od 505-ice (sleng za sirijsku bandu) pretvarao sam se da sam Srbin', rekao je, jer pripadnici 505 prije započinjanja sukoba navodno pitaju ima li u parku Čečena ili Turaka.

Sirijci pak kažu kako je sukob počeo prije nekoliko mjeseci tučnjavom na Handelskaiju. šetalištu uz dunavsku obalu. 'Pitali su nas jeste li vi Arapi, rekli smo da jesmo. Potom je došlo do svađe', kaže jedan od njih. On priznaje da je surađivao s policijom, no da mu zbog toga sada prijete Čečeni. 'Neću se više miješati. Ali samo da znate - samo se jednom umire. Mi se ne bojimo nikoga na svijetu'.