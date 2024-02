Najkul diktator jaše dalje nakon što je pomeo bande, oporbu i ljudska prava - evo tko je Nayib Bukele

Vrhovni izborni sud El Salvadora prošle godine dopustio mu je da se kandidira za drugi mandat iako to zabranjuje ustav zemlje. Protivnici se boje da će Bukele nastojati doživotno vladati i uništiti demokraciju u zemlji, po uzoru na predsjednika Daniela Ortegu iz susjedne Nikaragve. Otkako je došao na vlast u lipnju 2019., 42-godišnji bivši publicist palestinskih korijena izaziva pažnju i u područjima jako udaljenim od Salvadora zbog nekonvencionalnog ponašanja. Između ostalog, usvojio je bitcoin kao zakonsko sredstvo plaćanja, koristio se svojim računima na društvenim mrežama za stvaranje rejtinga na kojem mu zavide predsjednici diljem svijeta i uveo autoritarne mjere za potkopavanje političke oporbe i civilnog društva.

'O kakvoj ti demokraciji govoriš?' odgovorio je Bukele španjolskom novinaru koji mu je postavio pitanje istaknuvši da to nije demokracija. 'To bi bio kolonijalizam, imperijalizam, elitizam, plutokracija, mogu to zvati kako žele', rekao je. Bukele je zatražio od drugih zemalja da 'poštuju' izbor El Salvadora, ne spominjući manevre koje je poduzeo da bi ostao na vlasti.

'Želimo da dođete, posjetite nas, upoznate nas. Želimo biti vaši prijatelji, vaši saveznici, vaši partneri. Ali ono što nećemo biti jesu vaši sluge', poručio je. Bukele je na izborima nagrađen zbog brutalnog obračuna s kriminalnim skupinama koje su život u Salvadoru učinile nepodnošljivim te su izazvale valove migracija u SAD. Zapravo, teško se sjetiti u analima politike u Srednjoj i Južnoj Americi da je jedan populistički političar s autokratskim tendencijama ostvario takvu pobjedu. To nije uspijevalo ni Hugu Chavezu i Evu Moralesu u danima najveće slave.