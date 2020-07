'Na masovnim je okupljanjima teško pohvatati sve kontakte. Događa se da ljudi ne žele sve otkriti'

Zaštitne maske obavezne su tijekom kupovine u trgovinama, ali i primjerice, tijekom posjeta u bolnicama. Ravnatelj HZJZ Krunoslav Capak objašnjava hoće li maske uskoro postati obavezne i na otvorenom.

Capak otkriva i je li mu žao što se na početku koronakrize govorilo da maske nisu potrebne svima, a od danas su obvezne, te jesu li serološki testovi pokazali da zapravo testiramo premalo ljudi.

"U međuvremenu smo puno toga komunicirali, kako su išla nova saznanja o tome tako smo mi i komunicirali. Sada smo donijeli nove mjere. Maske su obavezne u trgovinama, moraju ih nositi konobari i kuhari, odnosno oni koji rade u ugostiteljskim objektima.

Postoje više tipova maski. Imamo platnene maske, kirurške maske...pamučne maske sprječavaju širenje kapljica, respiratornih, kojima se prenose respiratorne infekcije, pa tako i koronavirus. One smanjuju tu mogućnost prijenosa bolesti.

Ne bih rekao da testiramo premalo. Serološki testovi pokazuju da je puno više ljudi došlo u kontakt s koronavirusom, ali to nije samo kod nas. Kod nekih je to i više nego što je kod nas. Naprosto je nemoguće pohvatati sve. Vi bi trebali čitavu populaciju testirati. To se mijenja, to je dinamična situacija", rekao je Capak i otkrio što epidemiolozima najviše stvara probleme.

"To su masovna okupljanja građana gdje je onda teško pohvatati sve kontakte. Događa se da ljudi ne žele dati sve svoje kontakte, ali epidemiolozi su u tome uporni. Uvijek se dozna tko je bio u kontaktu, a tko nije", zaključno je rekao Capak.