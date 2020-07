Capak otkrio rezultate seroloških testiranja: '2,4 posto ispitanika ima antitijela na virus'

Ono od čega se strahovalo, ali i tiho najavljivalo - ovaj tjedan postala je stvarnost. Broj novozaraženih u 24 sata premašio je 100. I dok su dva dana zaredom obarani rekordi koji su dosegnuli 140, raspravlja se o mjerama koje su na stolu, a ovisno o situaciji moguće je uvođenje i dodatne strogoće jer žarišta su postali noćni klubovi, svadbe i obiteljska okupljanja.

Hoće li biti scena poput nedavne kada se policija obračunala s jednim građaninom koji je u vlak htio ući bez maske?

"Ako se remeti javni red i mir, onda se pozove policija. Po meni ne bi trebala provoditi takav tip nadzora. Vidjet ćemo kako će to ići. Mislim da je važno da u zatvorenim prostorima gdje postoji visoki rizik od širenja infekcije, da se nose maske", kaže Capak.

Kaže da postoje novčane kazne za neprovođenje mjera koje se tiču zaštite zdravlja građana, a Capak ističe da će kažnjavanje zbog nenošenja maski biti krajnja mjera jer misli kako je od represije puno važnija edukacija i apeliranje.

"WHO već nekoliko dana komunicira da nas najesn očekuje puno kompliciranija situacija nego je sada i mi se za to pripremamo. Ako se ona zaoštri, bit će važno i da na drugim mjestima građani nose maske pa to na određeni način možemo smatrati i pripremom za jesen. Najvažnije je da mi educiramo naše građane i da se oni naviknu na to da je važno da se primjenjuju preventivne mjere, a mislim da je represija puno manje važna".

Karantena, ističe Capak, sprječavanja širenje virusa, ali je i neodrživa zbog niza razloga - gospodarskih i psiholoških.

"Mislimo da na jesen nećemo donositi karantenu nego da ćemo segmentalnim i brzim mjerama suzbijati koronavirus. On će biti među nama, mi bi htjeli da to budu manje brojke nego sada i na tome intenzivno radimo. Korona je među nama i neće nestati."

Jedna od mjera je popisivanje sudionika na okupljanjima iznad 100 osoba.

"Mi ćemo tu odluku pojasniti sutra na press konferenciji. Mislimo da za ona okupljanja za koja inače postoje vertikalni popis, kao što su vjerska događanja, ne bi trebala biti obveza da se to prijavljuje. Ovo se više odnosi na obiteljska okupljanja u restoranima, hotelima, vatrogasnim domovima gdje nam je u ovom trenutku izvor infekcije".

"Mi smo već propisali mjere za bazene na zatvorenom, to je širok i visok prostor gdje ima puno zraka, tamo je ograničen broj posjetitelja. Mislim da je to i manje od sto ljudi, ali možemo to i revidirati", kaže Capak.

Na upit da li bi se odazvao na svadbu s 300 uzvanika, kaže da je već kazao da ne bi osim ako se ne radi o nekom članu najuže obitelji.

"S obzirom na to koliko je sada virus prisutan u populaciji, organizacija takvih vjenčanja je vrlo zahtjevna i izazovna. Mi smo propisali mjere i pojačali ih. Ukoliko ih se svi drže, neće doći do prijenosa infekcije. Takvo vjenčanje će proći u redu. Međutim, 300 ljudi na jednom mjestu je uvijek rizik".

Od izbora je prošlo sedam dana, a Capak kaže kako nemamo nijednu infekciju koja je povezana s izborima. Naglašava da treba pričekati 14 dana koliko je maksimalno vrijeme inkubacije pa onda dati konačnu ocjenu.

"Dosad nemamo prijavljen niti jedan slučaj".

Predsjednik Zoran Milanović usporedio je koronavirus s karijesom. Capak kaže da Stožer s njim, koliko mu je poznato, dosad nije razgovarao. Njegovu izjavu ne smatra pljuskom Stožeru, nego misli da je htio reći da je to infekcija koja se može s nekom drugom banalnom bolešću usporediti.

"Mislim da je u toj namjeri da ublaži paniku i strah od infekcije malo pretjerao jer je karijes nešto banalno što se relativno lako rješava, dok je ovo jedna ozbiljna bolest od koje imamo 13 milijuna oboljelih i pola milijuna umrlih u svijetu."

Capak je kazao da su završili serološko istraživanje i da će rezultate objaviti možda već i sutra, ako ne sljedećih dana.

"2,4 posto ispitanika, ima ih 1054, imaju razvijena antitijela koja dokazuju da su imali susret s koronavirusom. Što je puno više nego što imamo zabilježenih oboljelih. To znači da među nama ima puno više ljudi koji su se susreli s infekcijom nego mi to znamo. Svega nekoliko njih ima neutralizirajuća antitijela, što znači da nisu zaštićeni od ponovne infekcije. Mi smo to pažljivo analizirali. Neutralizirajuća antitijela ima svega 2 posto od onih koji imaju IGG antitijela što znači da nisu zaštićeni od ponovne infekcije", kazao je Capak.