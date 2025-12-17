Brazilka koja je u Splitu organizirala lanac prostitucije završila u pritvoru

Kako se doznaje na sudu, Brazilka je tijekom rujna i listopada počinila pet kaznenih djela kada je nakon vrbovanja svojih sunarodnjakinja za pružanje seksualnih usluga dogovarala sastanke s klijentima u unajmljenom stanu na splitskom području.

Nakon što su djevojke odradile posao, novac koji su za to dobile od svojih klijenata dijelile su s 28-godišnjakinjom.



Uz prostituciju, sumnjiči se i za iznudu tijekom koje je s nekoliko nepoznatih muškaraca prijetila jednom od klijenata kojeg su potajno snimali. Tražili su da im preko bona uplati novac jer će mu u suprotnom doći na kućna vrata, pa je ucijenjeni čovjek napravio ono što su od njega tražili. Tu njegovi problemi nisu stali jer su tražili još novca zaprijetivši mu smrću nakon čega je klijent tražio pomoć policije.