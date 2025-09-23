Na Krimu niče ogromna tvornica ruskih influencera: Ovo je Putinova akademija za preodgoj

Na poluotoku Krimu, koji je 2014. de facto pripojen Rusiji, Moskva podiže golem kulturni kompleks, a on između ostalog uključuje umjetničku akademiju, pokazuju najnovije satelitske snimke. Stručnjaci tvrde da je cilj projekta ideološki oblikovati mlade iz okupiranih područja, uz promicanje ruskih kulturnih i političkih vrijednosti

Kompleks, nazvan Tavrida, prostire se na tri kilometra uz obalu u blizini grada Sudaka na Krimu te obuhvaća umjetničku akademiju Meganom, studentske domove, paviljone i luksuzne bungalove, a oni se čak oglašavaju na portalima poput Bookinga. Akademija nudi programe iz područja glazbe, kazališta i novih medija te se planira i snimanje filmova i serija. Cilj je privući desetke tisuća mladih umjetnika iz Rusije i okupiranih teritorija, ali i oblikovati njihov svjetonazor. Stručnjaci upozoravaju da kulturne inicijative u 'novoruskim' područjima služe ideološkom utjecaju na mlade i propagiranju službene politike Kremlja.

Indoktrinacija kroz umjetnost Programi akademije kombiniraju kreativne aktivnosti poput pisanja kazališnih komada, produkcije videa i izrade skulptura s ideološkim sadržajem. 'Moskva postupno servira svoju ideologiju mladima, uključujući narativ o 'fašističkoj Ukrajini' koju moraju osloboditi 'dobri Rusi'', rekao je za njemački WiWo Vicente Ferraro iz Centra za istočnoeuropske i međunarodne studije u Berlinu. Satelitske snimke, koje je portal objavio u suradnji sa startupom LiveEO-om, pokazuju da je kompleks izuzetno dobro osiguran: ograđen je metalnom ogradom i ima kontroliranu ulaznu točku nalik graničnom prijelazu, što samo potvrđuje njegovu stratešku važnost za Kremlj.

Mozak ruske ratne propagande na čelu projekta Projekt nadzire jedan od najvažnijih Putinovih stratega i ključna figura u njegovoj ratnoj i propagandnoj mašineriji Sergej Kirijenko. Inače, on, kao prvi zamjenik šefa Putinova kabineta, vodi politički najosjetljivije operacije Kremlja: organizirao je pseudoreferendume u okupiranim dijelovima Ukrajine, guši domaću oporbu, širi državnu kontrolu nad internetom te kreira propagandu za škole i kulturne institucije. U okviru projekata 'Lideri Rusije' tako bira i postavlja nove lojalne kadrove na ključne administrativne pozicije, uključujući okupirana ukrajinska područja. Pored Kirijenka, u ovaj projekt uključen je obrazovni i propagandni ogranak Kremlja, društvo Znanje, a ono se nalazi pod sankcijama EU-a zbog sudjelovanja u rusifikaciji lokalnog stanovništva. Simbioza umjetnosti i vojske U blizini akademije Putin je reaktivirao podzemni sovjetski bunker za podmornice, a nekadašnji civilni aerodrom sada dobiva vojnu svrhu. Cilj je stvoriti sveobuhvatan kontrolirani prostor na kojem će mladi učiti rusku kulturu i ideologiju, a pritom su vojni elementi pažljivo integrirani u lokalnu infrastrukturu.