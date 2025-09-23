Na Krimu niče ogromna tvornica ruskih influencera: Ovo je Putinova akademija za preodgoj

Na poluotoku Krimu, koji je 2014. de facto pripojen Rusiji, Moskva podiže golem kulturni kompleks, a on između ostalog uključuje umjetničku akademiju, pokazuju najnovije satelitske snimke. Stručnjaci tvrde da je cilj projekta ideološki oblikovati mlade iz okupiranih područja, uz promicanje ruskih kulturnih i političkih vrijednosti
Kompleks, nazvan Tavrida, prostire se na tri kilometra uz obalu u blizini grada Sudaka na Krimu te obuhvaća umjetničku akademiju Meganom, studentske domove, paviljone i luksuzne bungalove, a oni se čak oglašavaju na portalima poput Bookinga. Akademija nudi programe iz područja glazbe, kazališta i novih medija te se planira i snimanje filmova i serija.
Cilj je privući desetke tisuća mladih umjetnika iz Rusije i okupiranih teritorija, ali i oblikovati njihov svjetonazor. Stručnjaci upozoravaju da kulturne inicijative u 'novoruskim' područjima služe ideološkom utjecaju na mlade i propagiranju službene politike Kremlja.
Indoktrinacija kroz umjetnost
Programi akademije kombiniraju kreativne aktivnosti poput pisanja kazališnih komada, produkcije videa i izrade skulptura s ideološkim sadržajem.
'Moskva postupno servira svoju ideologiju mladima, uključujući narativ o 'fašističkoj Ukrajini' koju moraju osloboditi 'dobri Rusi'', rekao je za njemački WiWo Vicente Ferraro iz Centra za istočnoeuropske i međunarodne studije u Berlinu.
Satelitske snimke, koje je portal objavio u suradnji sa startupom LiveEO-om, pokazuju da je kompleks izuzetno dobro osiguran: ograđen je metalnom ogradom i ima kontroliranu ulaznu točku nalik graničnom prijelazu, što samo potvrđuje njegovu stratešku važnost za Kremlj.
Mozak ruske ratne propagande na čelu projekta
Projekt nadzire jedan od najvažnijih Putinovih stratega i ključna figura u njegovoj ratnoj i propagandnoj mašineriji Sergej Kirijenko.
Inače, on, kao prvi zamjenik šefa Putinova kabineta, vodi politički najosjetljivije operacije Kremlja: organizirao je pseudoreferendume u okupiranim dijelovima Ukrajine, guši domaću oporbu, širi državnu kontrolu nad internetom te kreira propagandu za škole i kulturne institucije. U okviru projekata 'Lideri Rusije' tako bira i postavlja nove lojalne kadrove na ključne administrativne pozicije, uključujući okupirana ukrajinska područja.
Pored Kirijenka, u ovaj projekt uključen je obrazovni i propagandni ogranak Kremlja, društvo Znanje, a ono se nalazi pod sankcijama EU-a zbog sudjelovanja u rusifikaciji lokalnog stanovništva.
Simbioza umjetnosti i vojske
U blizini akademije Putin je reaktivirao podzemni sovjetski bunker za podmornice, a nekadašnji civilni aerodrom sada dobiva vojnu svrhu.
Cilj je stvoriti sveobuhvatan kontrolirani prostor na kojem će mladi učiti rusku kulturu i ideologiju, a pritom su vojni elementi pažljivo integrirani u lokalnu infrastrukturu.
Ukrajinsko istraživačko središte za obranu od dezinformacija ističe da Rusija koristi umjetnost kao instrument propagande i ideološkog utjecaja, namećući stanovnicima okupiranih područja ideju zajedničkog kulturnog identiteta te istovremeno potiskujući ukrajinsku kulturu. Posebno se ciljaju mladi ljudi te se pomoću tih programa pretvaraju u influencere spremne širiti ruske narative i normalizirati okupaciju.
Iz satelitskih snimki vidi se da kompleks nije završen te da su u planu dodatni objekti. Prve zgrade izgrađene su 2019. godine i od tada je proširen modernim kampusom i infrastrukturom za stotine nastavnika i studenata, a prošle godine dodano je zdanje za filmski i televizijski studio.
S jedne strane mladi 'kulturni' ratnici, a s druge – pravi ratnici
Rusija je ovog ljeta organizirala i 40.000 ruskih kampova, u kojima je sudjelovalo 4,5 milijuna djece, uključujući 85.000 njih s 'novih ruskih teritorija'. Dio njih umjesto plivanja, radionica i igara sudjelovao je u vojnom treningu učeći 'kako se voli majka Rusija'. Djeca u dobi od osam do 17 godina u ljetnim kampovima tako pužu po tlu, prelaze prepreke, bacaju bombe i pucaju ćorke.
I u školi uče kako rukovati oružjem i izrađivati jednostavne dronove te imaju i obvezne sate 'indoktrinacijske nastave', koju je Kremlj uveo 2022. u obrazovne ustanove, a od ove jeseni provodi se i u vrtićima. Program je od rujna krenuo u Moskvi, na Uralu i u udaljenoj Čukotki, a kasnije će se provoditi i u okupiranim dijelovima Ukrajine.