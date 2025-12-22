Ovako bi trebali izgledati novi ratni brodovi nazvani po Trumpu: 'Bit će najveći na svijetu!'

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je izdao naredbu za izgradnju dva najnovija ratna broda, za koje kaže, da će biti 'najveći u povijesti' i 'najveći u svijetu'

Trump je objavio da je odobrio plan za početak izgradnje dvaju vrlo velikih, 'najvećih bojnih brodova u američkoj povijesti'. 'Kao što znate, očajnički nam trebaju brodovi. Neki od naših brodova su stari, umorni i zastarjeli', kazao je. Nova klasa ratnih brodova mornarice biti poznata kao 'Trump-klasa' i da će biti središnji dio takozvane 'Zlatne flote'.

U.S. President Donald J. Trump has officially announced the Trump-class battleship, led by the first ship of the class, the USS Defiant, which President Trump states will be “the fastest and biggest battleship in the history of the world,” with a total of ten ships set to be… pic.twitter.com/DIAJNtgbYd — OSINTdefender (@sentdefender) December 22, 2025

'Nismo izgradili bojni brod od 1994. Ovi najsuvremeniji brodovi bit će jedni od najsmrtonosnijih brodova za površinsko ratovanje... osim naših podmornica', kazao je Trump. Trump je poručio da će novi brodovi biti '100 puta snažniji' od bilo kojeg do sada izgrađenog ratnog broda. Iako je izdao naredbu za izgradnju dva broda, plan je da se brzo to pretvori u 10, a na kraju će ih biti ukupno 20-25, navodi The New York Times.

Donald Trump najavio je izgradnju ratnih brodova Izvor: Profimedia / Autor: TASOS KATOPODIS / Getty images / Profimedia







