Ovako bi trebali izgledati novi ratni brodovi nazvani po Trumpu: 'Bit će najveći na svijetu!'

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je izdao naredbu za izgradnju dva najnovija ratna broda, za koje kaže, da će biti 'najveći u povijesti' i 'najveći u svijetu'
Trump je objavio da je odobrio plan za početak izgradnje dvaju vrlo velikih, 'najvećih bojnih brodova u američkoj povijesti'.
'Kao što znate, očajnički nam trebaju brodovi. Neki od naših brodova su stari, umorni i zastarjeli', kazao je.
Nova klasa ratnih brodova mornarice biti poznata kao 'Trump-klasa' i da će biti središnji dio takozvane 'Zlatne flote'.
'Nismo izgradili bojni brod od 1994. Ovi najsuvremeniji brodovi bit će jedni od najsmrtonosnijih brodova za površinsko ratovanje... osim naših podmornica', kazao je Trump.
Trump je poručio da će novi brodovi biti '100 puta snažniji' od bilo kojeg do sada izgrađenog ratnog broda. Iako je izdao naredbu za izgradnju dva broda, plan je da se brzo to pretvori u 10, a na kraju će ih biti ukupno 20-25, navodi The New York Times.
Trump je dao do znanja da želi da se ovi brodovi brzo izgrade. Rekao je da će se sljedeći tjedan na Floridi sastati s obrambenim tvrtkama kako bi razgovarali o ubrzanju proizvodnih rasporeda 'jer su previše spori', rekao je Trump. 'Ne proizvode ih dovoljno brzo', rekao je Trump, dodajući da je spreman kazniti tvrtke koje 'ne rade dobar posao'.
Američki predsjednik kazao je će novi brodovi biti dizajnirani s mogućnostima umjetne inteligencije, rekavši da će umjetna inteligencija biti 'veliki faktor' kada su u pitanju ti brodovi.
Državni tajnik za mornaricu John Phelan rekao je da će bojni brodovi klase Trump biti opremljeni 'nuklearnim krstarećim raketama'. 'Ovo je samo jedan dio predsjednikove Zlatne flote koju ćemo izgraditi', rekao je Phelan.