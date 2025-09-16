FOTO Putin u uniformi stigao na veliku vojnu vježbu, divio se specijalnom ruskom oružju

Zadnji je dan vojne vježbe 'Zapad 2025', zajedničkog projekta Rusije i Bjelorusije. Manevri se odvijaju na više poligona unutar dviju država, uključujući regije koje graniče s državama članicama NATO-a.

Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je posjetio vojni poligon Mulino u Nižnjenovgorodskoj oblasti istočno od Moskve, gdje je održana velika izložba oružja i specijalne vojne opreme, izvijestio je TASS. Na događanju je sudjelovalo 65 organizacija koje su predstavile ukupno 405 proizvoda.

Prema službenim podacima, 125 sustava već je u upotrebi u Ukrajini, kako Rusi kažu - u zoni 'specijalne vojne operacije' - njih 194 testiraju se u borbenim uvjetima, dok ih je 86 u statusu prototipa. Među izlagačima su bili poznati ruski proizvođači poput Kalašnjikova, Tehnodinamike, Aeroskana (Zala), Arsenala te poduzeća u vlasništvu moskovske vlade.