FOTO Putin u uniformi stigao na veliku vojnu vježbu, divio se specijalnom ruskom oružju

Ruski predsjednik Vladimir Putin pojavio se u vojnoj uniformi na velikoj vojnoj vježbi ruske i bjeloruske vojske 'Zapad 2025', a posjetio je i vojni poligon Mulino
Zadnji je dan vojne vježbe 'Zapad 2025', zajedničkog projekta Rusije i Bjelorusije. Manevri se odvijaju na više poligona unutar dviju država, uključujući regije koje graniče s državama članicama NATO-a.
Ruski predsjednik Vladimir Putin danas je posjetio vojni poligon Mulino u Nižnjenovgorodskoj oblasti istočno od Moskve, gdje je održana velika izložba oružja i specijalne vojne opreme, izvijestio je TASS. Na događanju je sudjelovalo 65 organizacija koje su predstavile ukupno 405 proizvoda.
Prema službenim podacima, 125 sustava već je u upotrebi u Ukrajini, kako Rusi kažu - u zoni 'specijalne vojne operacije' - njih 194 testiraju se u borbenim uvjetima, dok ih je 86 u statusu prototipa. Među izlagačima su bili poznati ruski proizvođači poput Kalašnjikova, Tehnodinamike, Aeroskana (Zala), Arsenala te poduzeća u vlasništvu moskovske vlade.
Izložba je podijeljena u četiri cjeline. Prva, nazvana 'Ulična zona', predstavljala je liniju zapovjednih i stožernih vozila razvijenih za potrebe postrojbi, serijske i prototipne modele oružja i vojne opreme, kao i specijalizirana vozila za jurišne skupine – od buggyja i motocikala do četverokotača.
Drugi dio izložbe bio je posvećen sustavima za otkrivanje i neutralizaciju neprijateljskih dronova: od radarskih stanica do raznih tipova FPV protuzračnih obrana, uključujući sustave Roi, Zhmil, D-11, Boomerang, Gadfly i Falcon.
Treća cjelina obuhvaćala je opremu za mobilne vatrene skupine i postaje za nadzor zračnog prostora – od glatko cijevnog naoružanja, optoelektroničke izviđačke opreme i različitih kupola do pješačkog oružja velikog kalibra i naoružanih pick-up vozila.
Četvrta dio izložbe bio je posvećen razvoju vojne opreme u sklopu obuke, a predstavljeni su različiti tipovi pješačkog naoružanja.
Putin je tijekom obilaska istaknuo važnost razvoja domaće vojne industrije i naglasio da se značajan dio novih sustava već koristi u sukobu u Ukrajini, dok se drugi tek pripremaju za uvođenje u postrojbe.