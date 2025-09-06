Zašto se Putin ne protivi ulasku Ukrajine u EU: 'Riječ je o taktičkom manevru'

„Što se tiče č lanstva Ukrajine u Europskoj uniji , mi nikada nismo imali ništa protiv toga“, izjavio je Putin tijekom posjeta Kini, dodavši kako je NATO „sasvim druga stvar“. Rusija je proširenje NATO-a uvijek doživljavala kao prijetnju, dok EU ne smatra ozbiljnom vojnom silom jer ovisi o američkoj podršci. Osim toga, proces pristupanja EU dugotrajan je i podložan političkim blokadama, što Moskvi daje prostor za manevriranje.

Analitičari upozoravaju da iza Putinove poruke stoje politički proračuni, pokušaj kupovine vremena i nastojanje da se prikaže kao mirotvorac pred američkim predsjednikom Donaldom Trumpom , piše DW .

Pokušaj pridobivanja Trumpa i kupovine vremena

Stručnjaci smatraju da Putin svojom izjavom cilja na Trumpa, nastojeći ga uvjeriti u vlastitu spremnost na kompromis. George Beebe iz Quincy instituta ocjenjuje da Kremlj zapravo želi postići međunarodni dogovor kojim bi Ukrajini zauvijek zatvorio vrata NATO-a, dok bi proces ulaska u EU mogao poslužiti kao „dimna zavjesa“. Prema pisanju Financial Timesa, Putin je Trumpu navodno ponudio zamrzavanje linije bojišnice i priznanje de facto granice u Donbasu, ako Ukrajina prepusti cijelu regiju.

Ruska vojska već je pokazala da ne može osvojiti cijelu Ukrajinu. Beebe ističe da Moskvi nedostaje ljudstva i da je logistički potkapacitirana. Ujedno, Putin je svjestan da europske članice NATO-a obnavljaju svoje vojne industrije i jačaju kapacitete, što dugoročno može oslabiti rusku poziciju. U tom kontekstu, spremnost da „prihvati“ potencijalno članstvo Ukrajine u EU mogla bi biti nužna cijena za povoljnije uvjete u eventualnom mirovnom sporazumu.

EU kao nedovoljno sigurnosno jamstvo

Ukrajina, međutim, traži pouzdane sigurnosne garancije, a članstvo u EU to ne može pružiti. „Čim rat završi, Rusija će pojačati hibridne aktivnosti“, upozorava Étienne Soula iz GMF-a. „Bez američkih jamstava, članstvo u EU zvuči prazno.“ Iako EU ima klauzulu o međusobnoj obrani, stručnjaci smatraju da ona bez SAD-a nije dovoljna da odvrati Moskvu.

Rafael Loss iz Europskog vijeća za vanjske odnose ističe da Putin nije ponudio nikakve ustupke, već samo pokušava kupiti vrijeme i izbjeći daljnje američke sankcije. Prema njegovim riječima, izjava o EU-u više je diplomatska „mrkva“ namijenjena zapadnim saveznicima nego znak stvarne promjene ruske politike.