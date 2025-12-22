razgovori sa sad-om

Zelenski: Vrlo smo blizu stvarnog rezultata u pregovorima

M. Šu./Hina

22.12.2025 u 23:08

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: Pixsell / Autor: OLIVIER HOSLET
Bionic
Reading

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je rekao da su pregovori koji se vode sa Sjedinjenim Državama i europskim zemljama, a cilj im je okončati gotovo četverogodišnji rat s Rusijom, "vrlo blizu stvarnog rezultata".

Ukrajinski pregovarači, koje predvodi visoki dužnosnik Rustem Umerov, zajedno s predstavnicima iz Europe, održali su niz sastanaka s američkim izaslanicima, a među njima su i sastanci održani posljednjih dana na Floridi.

I ruski pregovarač Kiril Dmitrijev, izaslanik predsjednika Vladimira Putina za ulaganja, na Floridi je vodio odvojene razgovore s američkim dužnosnicima.

vezane vijesti

I ukrajinski i ruski dužnosnici su kazali da se njihovi timovi u ponedjeljak vraćaju kući kako bi ih izvijestili o ishodu razgovora.

"Čini se kao da je sve vrijedilo truda... I ovdje je važno to da je ovo djelo i nas (Ukrajine) i Sjedinjenih Američkih Država, što upućuje na to da smo vrlo blizu stvarnom rezultatu“, rekao je Zelenski na skupu posvećenom ukrajinskim diplomatima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TONČI TADIĆ ZA TPORTAL

TONČI TADIĆ ZA TPORTAL

'Ne, Putin nema namjeru stati na Ukrajini. Što mislite, bi li Mađarska propustila ruske vojnike prema Srbiji?'
žestoka tučnjava

žestoka tučnjava

[VIDEO] Letjele šake u turskom parlamentu: Sve je krenulo kad se spomenulo Ataturka
zahtjev oporbe

zahtjev oporbe

Bačić: Piletić ima podršku parlamentarne većine

najpopularnije

Još vijesti