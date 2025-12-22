Vode se razgovori: MOL preuzima Naftnu industriju Srbije?

Da je taj scenarij izgledan - potvrđuje i Andrej Plenković. 'Prema ovome što se sad nazire, a to sam razgovarao i s mađarskim premijerom Orbanom, dakle očito postoji neki dogovor između NIS -a i MOL-a uz privolu naravno Gazprom Nefta, dakle dogovor konkretno Rusije, Srbije i Mađarske da MOL preuzme taj dio . Da li je to dosad gotovo ili nije vidjet ćemo, ali ti se razgovori vode ', potvrdio je premijer.

Pitanje je što to znači za hrvatske interese? Zbog sankcija je ispaštao JANAF koji nije mogao transportirati naftu u rafineriju u Pančevu.

'U trenutku kada MOL postane većinski suvlasnik u tom trenutku nema više razloga da američke sankcije pogađaju niti NIS niti rafineriju u Pančevu pa ni JANAF. Prema tome ono što će biti dobro u vezi toga, ako padne režim američkih sankcija, jer to tada više nije sankcioniran ruski subjekt nego će biti, ne znam mađarsko-srpski ili tko će još biti u suvlasništvu. JANAF može bez problema transportirati naftu', rekao je Plenković.

U JANAF-u su zasad suzdržani. 'JANAF pozdravlja svaki pozitivan pomak koji bi omogućio nastavak realizacije ugovora o transportu sirove nafte koji Društvo ima sklopljeno s NIS-om', poručuju.

Vučić: Očekujem rješenje u narednim tjednima

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je nadu da će se situacija u vezi s Naftnom industrijom Srbije riješiti u nadolazećim tjednima, prenosi RTS.

Izjavio je da postoje problemi s uvozom određenih derivata, ali da srećom Srbija ima ogromne rezerve.

'Ostaje nam ovo s NIS-om, nadamo se da ćemo to uspjeti dovršiti u tjednima koji su pred nama. Imamo problema s uvozom određenih derivata, srećom imamo ogromne rezerve i to nas trenutno spašava', rekao je Vučić