Muškarca u Istri terete za dugotrajno zlostavljanje obitelji, DORH objavio detalje

Kako je izvijestio DORH , sumnja se da je 40-godišnjak u duljem vremenskom razdoblju, na području Istarske županije, počinio kazneno djelo nasilja u obitelji i kazneno djelo povrede djetetovih prava, a u mjesecu travnju 2026. i jedno teško kazneno djelo protiv spolne slobode na štetu bliske osobe.

Županijsko državno odvjetništvo u Puli-Pola podnijelo je sucu istrage Županijskog suda prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv 40-godišnjeg okrivljenika zbog opasnosti od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točke 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku), te je sudac istrage prijedlog prihvatio i odredio okrivljeniku istražni zatvor po obje predložene osnove, navodi se na stranicama DORH-a.