HSLS-ovka podnijela ostavku u vrhu stranke: 'Ne mogu podržavati Hrebaka koji dijeli umjesto da okuplja'

Gabrijela Bošnjak podnijela je ostavku na dužnost članice Predsjedništva HSLS-a, poručivši kako ostaje vjerna stranci, ali više ne može podržavati smjer kojim je vodi predsjednik Dario Hrebak

U opširnom statusu na društvenim mrežama osvrnula se na sukobe unutar stranke, javne prijepore oko Zagreb Pridea te dala podršku zamjeniku predsjednika Mirku Budiši. Bošnjak je naglasila kako HSLS ostaje jedina politička opcija kroz koju vidi svoje djelovanje te da ostaje članica stranke i predsjednica HSLS-a Grada Zagreba dok god za to ima potporu članstva. 'HSLS je uvijek bio i ostat će jedina politička opcija kroz koju vidim svoje djelovanje. Sve dok sam politički aktivna, to će biti isključivo kroz HSLS, jer je to jedina stranka koja objedinjuje sve ono u što vjerujem i za što se zalažem', poručila je.

Istaknula je kako su vrijednosti slobode, prihvaćanja različitosti, tržišnog liberalizma te osuda svih oblika totalitarizma temelj njezina političkog djelovanja, kao i nasljeđe Vlade Gotovca i Dražena Budiše. Kao razlog ostavke navela je, kako kaže, 'veliku nepravdu' koja se posljednjih mjeseci nanosi HSLS-u, a koja je kulminirala javnim sukobima oko navodnih podjela na lijevo i desno krilo stranke. 'U HSLS-u kakav ja poznajem takvih sitnih, a eto ipak “dubokih” podjela nije bilo, sve dok ih naš predsjednik Dario Hrebak, iz meni nepoznatog razloga, nije počeo u stranci na glas imenovati i zazivati. Je li to činio ciljano i s namjerom, ne znam. Ta se priča proteže još od prije situacije s Dabrom pa sve do danas, kada sam odlučila da više ne mogu podržavati predsjednika koji dijeli, umjesto da okuplja i povezuje ljude', navela je.